Fin a la rave ilegal del Cenajo tras una semana de fiesta ininterrumpida

Después de una semana de fiesta ininterrumpida, finalmente, la rave del embalse del Cenajo en Albacete ha tocado a su fin con la retirada de los últimos vehículos este miércoles.

De hecho, y según información de la Guardia Civil, ya en la tarde del martes cesó la música en los escenarios que permanecían activos, y los asistentes comenzaron a abandonar esta fiesta ilegal que se inició el pasado 31 de diciembre en la zona para celebrar la llegada de 2024.

Aun así, por el momento, se mantienen desplegados los servicios de varias especialidades del Instituto Armado hasta la finalización completa del dispositivo de seguridad establecido.

Asimismo, ya se ha restablecido la circulación con normalidad en la carretera AB-408, que durante la jornada de ayer registró importantes dificultades de tráfico debido al estacionamiento masivo de vehículos en sus márgenes.

Destacar que este embalse no era la ubicación inicial de esta rave. En principio iba a celebrarse en el municipio de Torralba, pero la tensión ante la negativa de los vecinos hizo que se cambiara de localización.

El Ayuntamiento a la espera de acceder a la zona

Desde el Ayuntamiento de Férez, de quien depende el embalse, se mantienen a la espera de que termine la retirada de los últimos raveros para determinar si será necesario algún dispositivo específico de limpieza en la zona.

En cualquier caso, su alcalde, Francisco Javier Jaime, ha asegurado que la celebración de esta fiesta ilegal no ha ocasionado ningún problema en el núcleo del municipio donde todo ha permanecido tranquilo y normal la última semana mientras tenía lugar este evento.