Aldama se adhiere a la tesis de la Fiscalía y pide que declaren Jéssica y la mano derecha de Montero

La defensa del empresario Víctor de Aldama ha presentado este jueves su escrito de defensa de cara al primer juicio sobre la trama Koldo que se celebrará en el Tribunal Supremo. En él, Aldama se adhiere a la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, si bien pide que se rebajen las penas de siete años de prisión que le reclamaba.

Aldama será juzgado junto al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por la creación de una supuesta organización criminal que influenciaba adjudicaciones públicas de compra de mascarillas durante la pandemia a cambio de supuestas mordidas para cargos públicos. No obstante, el empresario ha colaborado en la investigación con la Fiscalía Anticorrupción aportando pruebas que demostrarían las supuestas actividades delictivas de la trama corrupta.

En el escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Aldama reconoce los delitos por los que se encuentra imputado, pero pide que se rebajen las penas que había propuesto: cuatro años de prisión por organización criminal –con la accesoria inhabilitación para cargos públicos—; tres años de prisión y multa de doce meses con una cuota diaria de 300 euros por cohecho; además de una cuantiosa multa de 3.713.981 euros por el delito de información privilegiada.

"Las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal deben rebajarse en un grado adicional en virtud de la apreciación de la atenuante como muy cualificada y la entidad de la atenuante conforme a los criterios establecidos en el art. 66.1. 2ª del Código Penal", asegura el escrito, que asevera que "comportamientos de colaboración con la Justicia como el adoptado por el Sr. de Aldama se reconocen y alientan en el art. 37 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción."

"Por tanto, el comportamiento procesal del Sr. de Aldama debe ser valorado adecuadamente en la determinación de la pena, de acuerdo con la apreciación de la atenuante de confesión y colaboración con la Justicia, como muy cualificada, atendiendo a su especial entidad, conforme al criterio establecido en el art. 66.1. 2ª CP, estableciendo la rebaja del marco penal en dos grados", sentencia su petición.

Además, el escrito de defensa presentado por el empresario propone al Tribunal que de cara al juicio oral se cuente con las declaraciones testificales de 39 personas. Entre los nombres más destacados de la extensa lista, se encuentran Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos; Claudia Montes, la Miss Asturias vinculada al exministro de Transporte; Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero al que Aldama dijo haber pagado 25.000 euros; Pedro Saura, exsecretario del Ministerio de Transporte y actual presidente de Correos; o Patricia Uriz, expareja de Koldo García.

De igual manera, otros nombres que solicita la defensa de Aldama coinciden con los que se mencionan en el escrito de defensa de José Luis Ábalos. Entre ellos se encuentran Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos; Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif; o el empresario Claudio Rivas, socio de Aldama.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com