Núñez apuesta por liderar el futuro de transformación de Castilla-La Mancha tras años de oportunidades perdidas

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha apostado por "pasar de gestionar la inercia" como viene haciendo Emiliano García-Page al frente de la región a "liderar el futuro de

transformación de Castilla-La Mancha" tras años de oportunidades perdidas.

Así lo ha indicado durante su intervención en un encuentro con los medios de comunicación en Toledo, donde ha posicionado 2026 como el punto de partida para construir una alternativa real al actual Gobierno regional, con el objetivo de "implantar en Castilla-La Mancha una política de soluciones".

"Castilla-La Mancha no es una tierra sin recursos ni sin potencial, es una tierra mal gestionada, sin estrategia y sin ambición política", ha afirmado el presidente regional del PP, al tiempo que ha denunciado que Castilla-La Mancha se sitúa de forma sistemática "en la parte baja de los principales indicadores socioeconómicos", con una economía poco productiva, salarios bajos, alta temporalidad, fuga de talento joven y una pobreza que "se cronifica y se hereda".

Núñez ha recordado que el 37 por ciento de los hogares de Castilla-La Mancha sufre pobreza energética y que dos de cada diez familias no pueden encender la calefacción. "Trabajar en Castilla-La Mancha no garantiza salir de la pobreza, y eso es un fracaso político de primer orden", ha dicho, alertando de que el 80 por ciento de los jóvenes se plantea abandonar la región por falta de oportunidades.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha defendido un cambio profundo, basado en la inversión productiva, la fiscalidad como palanca de desarrollo y una administración ágil y eficaz.

Reforma fiscal integral y de la Ley del Suelo

En este sentido, ha anunciado que el PP impulsará una reforma fiscal integral para aliviar la carga sobre las rentas medias, pymes y autónomos, eliminar impuestos que frenan la inversión y fomentar la contratación estable, la innovación y la actividad en zonas despobladas.

Igualmente, ha apostado por una reforma de la Ley del Suelo, adaptada al siglo XXI, que facilite el acceso a la vivienda, la disponibilidad de suelo industrial y logístico y la captación de inversiones. "Sin suelo no hay vivienda, sin vivienda

no hay vecinos, sin suelo no hay empresas y sin empresas no hay futuro", ha incidido.

Núñez ha avanzado que, al llegar al Gobierno, pondrá en marcha una

verdadera política de reindustrialización, vinculada a sectores estratégicos como la logística avanzada, la industria agroalimentaria, la energía, la tecnología, los datos o la industria farmacéutica, aprovechando la posición estratégica de Castilla-La Mancha como eje de crecimiento del sur de Europa y su cercanía con la Comunidad de Madrid.

Compromiso con el campo y el bienestar de la región

El presidente del PP regional ha destacado su compromiso con el campo, anunciando el mayor plan de modernización agraria de la historia de Castilla-La Mancha, la defensa del agua como elemento de riqueza y cohesión y el impulso de una industria auxiliar ligada a agricultores y ganaderos.

Igualmente, Núñez ha defendido un estado del bienestar que "no se limite a contener, sino que genere igualdad real de oportunidades", con prioridad en la lucha contra la pobreza infantil, la reducción de listas de espera sanitarias, la recuperación de la carrera profesional sanitaria, la atención a la salud mental y una política eficaz de dependencia.

"Gobernar no es administrar inercias, gobernar es elegir un modelo", ha afirmado el presidente del PP-CLM, al tiempo que ha defendido un proyecto basado en la libertad, la igualdad de oportunidades, el empleo de calidad y el futuro de los jóvenes.