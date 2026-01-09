De Juana Chaos es uno de los etarras más sanguinarios de la banda asesina ETA. Se encuentra refugiado en Venezuela como prófugo de la Justicia española. Pero lo cierto es que, según el manuscrito entregado en su momento a la Audiencia Nacional por el exjefe de los espías venezolanos –Hugo 'el Pollo' Carvajal–, este criminal podría haber estado burlando la orden de detención española saliendo de su refugio chavista y entrando presumiblemente en España. El manuscrito del Pollo incluye anotaciones relativas a puntos "migratorios terrestres" por la frontera venezolana y hace alusiones de compras de "pasajes aéreos en Barcelona".

Iñaki de Juana Chaos es un de los más sanguinarios miembros de la banda asesina ETA. De Juana Chaos fue protagonista principal del Comando Madrid de ETA entre 1985 y 1986. Durante ese tiempo tomó parte en una serie de atentados terroristas en la capital española que causaron numerosas víctimas mortales. El brutal saldo de asesinatos de este carnicero se eleva oficialmente a 25 víctimas consumados e incluye capítulos tétricos como el atentado con coche bomba en la Plaza de la República Dominicana (14 de julio de 1986), donde un explosivo accionado a distancia aniquiló a doce guardias civiles y dejó heridas a decenas de personas. Dejó tras de sí un total de once atentados mortales reconocidos judicialmente plagados de asesinatos perpetrados por medio de disparos o coches bomba principalmente contra militares o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que provocaron igualmente muertes de civiles.

Fue detenido en Madrid el 16 de enero de 1987 y condenado a más de 3.000 años de prisión por el asesinato de 25 personas y otros delitos relacionados con ETA. También fue condenado a 12 años y siete meses de cárcel por amenazas terroristas vinculadas a artículos publicados desde prisión. Debido al antiguo Código Penal español, que permitía redenciones de pena, sólo cumplió una parte de esa condena efectiva en prisión.

La ubicación de De Juana Chaos en Venezuela

De Juana Chaos salió de la cárcel el 2 de agosto de 2008 tras haber cumplido 21 años en total. Y, tras quedar en libertad, salió de España con destino, primero a Irlanda, y desde 2010 se encuentra en un teórico paradero desconocido para las autoridades españolas después de ser reclamado por la justicia por presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo y no comparecer ante un juez.

Lo cierto es que la asociación de Daniel Portero, Dignidad y Justicia, ha aportado pruebas sobre su ubicación en Venezuela. Y, ahora, los documentos del Pollo Carvajal confirman ese destino chavista y añaden unas notas que hacen sospechar sobre los movimientos de este etarra eludiendo la orden de detención judicial española.

Las notas manuscritas entregadas por el Pollo Carvajal a la Justicia española –Audiencia Nacional– antes de su extradición a EEUU incluyen el siguiente texto: "Juana de Chaos. PLC o Margarita?". PLC es la abreviatura habitual de una ciudad de Venezuela: Puerto La Cruz, en el estado de Anzoátegui. Margarita es otra zona de Venezuela: Isla Margarita.

La nota prosigue: "Pareja: Irati Arazanzabal". El apellido real de la pareja del etarra es Aranzabal. Y llegan las líneas decisivas: "Movimientos migratorios terrestres por Cúcuta Colombia". Cúcuta, oficialmente San José de Cúcuta, es un municipio colombiano, capital del departamento de Norte de Santander y núcleo del área metropolitana de Cúcuta. La ciudad está situada en el valle homónimo, al pie de la Cordillera Oriental de los Andes Colombianos, próxima a la frontera con Venezuela.

Y añade la nota por último: "Compra pasajes aéreos en Barcelona, Anzoátegui [justo el estado de Puerto La Cruz]. Posible ubicación, Estado Falcón". Falcón es otro estado de Venezuela: limita al norte con el Golfo de Venezuela, el mar Caribe y el grupo sotavento de las Antillas Neerlandesas (Aruba, Curazao y Bonaire).