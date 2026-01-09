Ernesto Ekaizer revela que el abogado vinculado a las cloacas Jacobo Teijelo le filtra el auto de Zapatero

El colaborador de RTVE Ernesto Ekaizer ha revelado este viernes –se entiende que por un descuido— la fuente que le ha transmitido el auto de apertura de diligencias contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su colaboración con el narcodictador Nicolás Maduro. Su fuente es nada más y nada menos que el abogado Jacobo Teijelo, vinculado a la cloaca del PSOE.

Así lo ha demostrado el colaborador de, entre otros programas, Malas Lenguas, subiendo una captura de pantalla a su cuenta oficial de la red social X en donde se puede ver quien le manda el documento. Ekaizer sube una imagen en la que se puede ver la diligencia del magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Provincial Antonio Piña; pero, arriba de la imagen también se ve quien se la ha mandado: "Jacobo Teijelo (abogado)".

Teijelo manda un comentario junto a la información: "Apertura de diligencias previas tras la denuncia de Hazte Oír contra Zapatero". Así, Ekaizer acompaña también la imagen con un comentario publicado en X: "El juez Piña abre diligencias contra Zapatero por querella de Hazte Oír por tráfico de drogas...".

Jacobo Teijelo tuvo que acudir a declarar en calidad de testigo en el caso de las cloacas del PSOE por su connivencia con la fontanera socialista Leire Díez. Teijelo se habría reunido con Díez en varias ocasiones y habría sido testigo de las prácticas ilegales de la cloaca de Díez. Además es el abogado que representa al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán en la trama Koldo, por lo que lo hemos visto yendo a visitar a Cerdán a la cárcel.

Teijelo siempre ha negado su vinculación directa con el PSOE, aunque es un viejo conocido de los socialistas. Entre sus clientes más destacados, se encuentran: el narcotraficante Sito Miñanco, un terrorista de Al Qaeda y Exuperancia Rapú, encargada de extorsionar a Pedro J. Ramírez con una cinta durante la época de los GAL, a raíz de las informaciones reveladas por El Mundo sobre la guerra sucia del Gobierno de Felipe González.