Illa saca pecho por una financiación que responde a la "singularidad política, nacional y cultural de Cataluña"

El acuerdo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras sobre el nuevo modelo de financiación autonómica ha sido saludado con entusiasmo por el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, quien tras recibir a Oriol Junqueras y a la presidenta del grupo de los Comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pronunciado una "declaración institucional" en el palacio de la Generalidad.

Según Illa, la nueva financiación es un "hito" porque "es la financiación que merecemos los catalanes, de acuerdo con la riqueza, prosperidad y solidaridad que generamos". También se trata de un "ejercicio de compromiso y responsabilidad" y "un salto cualitativo en autogobierno". Además, se ha jactado de haber "hecho el trabajo y cumplido nuestra palabra".

Tras explicar que el actual modelo de financiación autonómica está caducado desde 2014 y que había un consenso para cambiarlo, ha señalado que el nuevo modelo "es más justo porque reduce significativamente las diferencias entre las comunidades autónomas; más eficiente porque garantiza que cada comunidad reciba los recursos necesarios y más transparente porque se basa en criterios objetivos", ha señalado el presidente catalán.

Palabras para el independentismo

Illa ha combinado los guiños a la "España plural" con las palabras de cara a los nacionalistas y ha afirmado que "con el nuevo modelo Cataluña obtiene los recursos de acuerdo a su singularidad política, nacional y cultural". A continuación ha asegurado que el modelo servirá "para desplegar con garantías y la máxima ambición nuestro autogobierno, nuestra capacidad normativa, nuestras inversiones y los mejores servicios".

Ha reiterado que Cataluña recibirá 4.700 millones de euros más y ha presumido de que "Cataluña fue, ha sido y seguirá siendo solidaria con España, con las otras comunidades autónomas y con nuestros conciudadanos españoles. Por compromiso, por convicción, por los vínculos que nos unen". Eso sí, la solidaridad tendrá límites y se aplicará el principio de ordinalidad. "Cataluña será solidaria de acuerdo con su capacidad", ha matizado.

En cuanto a las críticas de Junts y a la amenaza de votar en contra, Illa ha afirmado que "confío en que prevalecerá la responsabilidad para que el nuevo modelo supere los trámites legales".