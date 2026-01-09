Junts ridiculiza la nueva financiación de Sánchez y Junqueras: "Cataluña sigue en el régimen del café para todos"

Junts considera que el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación alcanzado entre el Gobierno y ERC es puro humo, una simple "actualización del modelo autonómico" en el que "Cataluña es una comunidad autónoma más". Uno de los vicepresidentes del partido de Carles Puigdemont, Antoni Castellà, ha sido el encargado de arremeter contra el acuerdo. "Cataluña sigue en el régimen del café para todos", ha concluido tras repasar algunos de los puntos anunciados este viernes por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Según Castellà, Cataluña no sale del régimen común, por lo que no se puede hablar ni de financiación singular ni mucho menos de concierto catalán. En cuanto a la aportación extra de 4.700 millones, Castellà ha señalado que "es una actualización del IPC de los últimos quince años. Para entendernos, lo único que recupera Cataluña es su poder adquisitivo".

También se ha referido al supuesto déficit fiscal de 22.000 millones que según el separatismo sufre Cataluña. Sobre ese particular, ha reprochado que la ministra no haya hecho mención alguna en su presentación. Y en cuanto a los nuevos criterios de población ajustada, Castellà ha criticado que no se contemple el del mayor coste de la vida en Cataluña.

Además, ha menospreciado los incrementos en los porcentajes del IRPF y el IVA que irán a parar a las comunidades. En el caso del IRPF se pasa del 50 al 55 % y en el del IVA, del 50 al 56 %. Castellà ha añadido que la ministra no ha hablado de la capacidad normativa, por lo que ha supuesto que Cataluña no dispondrá de ella. En cuanto al principio de ordinalidad, Castellà ha puesto en duda que se vaya a aplicar.

"Enmienda a la totalidad constructiva"

"La letra pequeña confirma que no hay ninguna singularidad de modelo para Cataluña, la letra pequeña confirma que no estará garantizada en el texto la ordinalidad, la letra pequeña confirma que no habrá ni un euro más para reducir el déficit fiscal de Cataluña. En definitiva, la letra pequeña demuestra que no hay modelo singular, ni de concierto, ni la llave de la caja como garantizó el presidente Illa en su investidura", ha afirmado Castellà. Respecto a si apoyarán este modelo, Castellà ha dicho que plantean una "enmienda a la totalidad constructiva para que se negocie transitar hacia un modelo de concierto económico. En ese punto se encontrarán con Junts".