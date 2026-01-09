La Audiencia Nacional abre diligencias contra Zapatero por su colaboración con Maduro y pide informe a la Fiscalía

La Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su "colaboración criminal" con el recientemente capturado dictador venezolano, Nicolás Maduro.

La asociación Hazte Oír presentó hace una semana una querella contra Zapatero por la presunta participación del expresidente español en delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

"Dispongo: incoar las siguientes Diligencias Previas y dese traslado al Ministerio Fiscal interesando que emita informe sobre la competencia de este órgano judicial para la instrucción de las presentes diligencias previas", señala el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital del titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña. Tras recabar el informe de la Fiscalía, el instructor deberá decidir si abre una investigación oficial contra Zapatero y lo cita como imputado.

Sobre los argumentos para la apertura de diligencias previas el auto señala: "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Por otro lado, "no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos" es procedente la instrucción de diligencias previas.

Una relación de "confianza"

La querella presentada por Hazte Oír, a la que tuvo acceso Libertad Digital, sostiene que entre Zapatero y Maduro "existía una relación de afinidad, confianza y cooperación que trascendía la mera cortesía institucional" y la asociación apunta a que el exdirigente español "se convirtió en un colaborador necesario de todas las actividades realizadas por Nicolás Maduro y su gobierno, incluidas las delictivas perseguidas penalmente por las autoridades y tribunales norteamericanos".

En el escrito también hace referencia a la relación de Zapatero con Delcy Rodríguez, la entonces vicepresidenta venezolana y "figura central del régimen y señalada en diversos contextos como integrante del núcleo de poder que conforma la estructura acusada penalmente". En concreto se hace referencia a los mensajes publicados por la prensa en los que Zapatero se refería a Delcy como su "amiga".

De igual manera, la querella argumenta que las acusaciones contra el régimen venezolano "no eran ni incipientes ni desconocidas" por lo que la asociación apunta a que es razonable que Zapatero "no solo conocía, sino que no podía ignorar, la naturaleza presuntamente criminal de la estructura con la que se relacionaba de forma continuada, así como los riesgos asociados al tránsito de capitales en un entorno de gravedad penal acreditada internacionalmente".

