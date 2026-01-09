La defensa de Koldo llama "ornitorrinco procesal" a Aldama, acusa al fiscal de "fabular" y pide a Illa como testigo

La defensa de Koldo García ha presentado este viernes su escrito de defensa ante el Tribunal Supremo. En él llama "ornitorrinco procesal" al empresario vinculado a la trama Víctor de Aldama, acusa a la Fiscalía Anticorrupción de "fabular" y pide que el exministro socialista de Sanidad Salvador Illa comparezca como testigo.

El exasesor del exministro José Luis Ábalos se encuentra siendo investigado por haber cometido supuestos delitos de organización criminal, malversación de fondos públicos, cohecho, uso de información privilegiada y tráfico de influencias. Por todos ellos, la Fiscalía Anticorrupción le pide 19,5 años de prisión. Se trata de la rama de la trama investigada en el Tribunal Supremo, que versa sobre la adjudicación de contratos a dedo para la compra de mascarillas a cambio de mordidas ilegales.

En el escrito de defensa de 134 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, Koldo García ataca directamente a Aldama calificándolo como "ornitorrinco procesal" por su papel colaborador con la Fiscalía. Esta actitud, para la defensa del exasesor ministerial, intenta retratar un papel de acusador además de ser acusado.

"Esta parte niega de forma rotunda y en profundidad, el relato de hechos que contiene el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el de la acusación popular unificada, y el del ornitorrinco procesal (en palabras del catedrático D. Manuel Cobo del Rosal, dado que no se sabe si es acusación o defensa), D. Víctor Gonzalo de Aldama, y todo ello porque dichas acusaciones se articulan sobre una construcción meramente especulativa, una fabulación de los acontecimientos que carece del más mínimo sustento indiciario o probatorio, vulnerando con ello el principio de presunción de inocencia de mi representado", explica la letrada.

En este sentido, achaca a Aldama ser la base del relato, según él inventado, de la Fiscalía, que tiene el objetivo de conseguir una condena, a su juicio, sin pruebas: "Dada su condición de 'ornitorrinco procesal' —acusado que actúa como acusador de facto—, su testimonio es la base del 'relato fabulado' del fiscal. Impedir que esta defensa le interrogue con carácter previo y con obligación de veracidad sobre los hechos que afectan a mi representado generaría una indefensión material insubsanable", asevera el escrito.

En este mismo escrito, presenta diez motivos de nulidad porque, insiste en el argumento que viene recalcando desde que fue procesado, cree que se están vulnerando sus derechos de defensa. Entre ellos, la defensa cree que Koldo podría ser juzgado dos veces por el mismo delito al encontrarse inmiscuido en más de tres investigaciones distintas y cuyas relaciones con la trama son tan amplias que están interconectadas.

Pide que se impute a Jéssica

Asimismo, la defensa afirma que el magistrado instructor de la causa, el juez del Supremo Leopoldo Puente, ha realizado una selección estratégica de los imputados. Así, el escrito se cuestiona cómo es que no han sido imputados, entre otros, Jéssica Rodríguez ni Claudia Montes –exparejas de Ábalos— ni la compañía aérea Air Europa, debido a que hay material en la causa que hace referencia a ellos. Cabe recordar que la investigación de Puente versa única y exclusivamente sobre las comisiones ilegales a cambio de la compra de mascarillas por administraciones públicas.

Otro de los motivos de nulidad que presenta es no disponer del material que le fue incautado durante la investigación, lo que le provoca, a su juicio, "indefensión material". De la misma forma, recrimina al juez la no concesión de varias diligencias pedidas por su defensa; además de haber realizado una interpretación demasiado extensa del suplicatorio, ya que, según el escrito, el suplicatorio del Congreso a Ábalos no permitía a la instrucción expandir tanto sus pesquisas.

Por todo ello, acusa a Puente de no ser objetivo durante la instrucción y recalca que, según la defensa, el juicio oral se tendría que realizar mediante jurado popular.

Illa, Marlaska y Armengol como testigos

Por su parte, Koldo ha sido el que más declaraciones de testigos ha realizado en su escrito de defensa llegando hasta las 75. Muchas de ellas coinciden con las de Ábalos: el ministro Fernando Grande-Marlaska; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera; el director de Gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno...

Sin embargo, Koldo añade un nuevo nombre de relevancia a su lista de testificales: el exministro de Sanidad y ahora presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa. A este lo cita en calidad de "responsable de la gestión de la crisis sanitaria y de la compra y distribución de material de protección como las mascarillas, así como sobre su conocimiento directo sobre la intervención de D. Koldo García en la adquisición de mascarillas para diferentes instituciones del Estado".

