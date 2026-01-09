Una columna de 'El Mundo' deja en evidencia la ignorancia y vagancia de Óscar Puente y Sarah Santaolalla

Leyre Iglesias, colaboradora habitual en el diario El Mundo, publicó ayer una columna llena de ironía que cualquiera con un mínimo nivel de comprensión lectora habría captado sin mucho esfuerzo casi desde el titular: Delcy: dulce, reformista y tan viajada.

Pero en el Gobierno y en sus terminales mediáticas están tan desesperados por rehabilitar su imagen por el deshonroso papel que han jugado en relación con Venezuela desde las elecciones presidenciales de julio de 2024 hasta la intervención de EEUU el 3 de enero y la captura del exdictador narcoterrorista Nicolás Maduro y su mujer, pasando por la entrega del Premio Nobel a la líder opositora, María Corina Machado, que literalmente se ciegan, y no ven más allá de esa primera línea o titular.

Si al menos se hubieran tomado la molestia de leer la columna entera de Leyre Iglesias igual —es una posibilidad, aunque un poco remota — habrían caído en la cuenta de que la autora no estaba alabando a Delcy Rodríguez y que todo era fina ironía sobre el personaje que, en estos momentos, rige los destinos de Venezuela. O podría ser peor: que sí se han leído la columna, pero no han captado el sentido de la misma y han interpretado que la misma es un canto de amor a Delcy Rodríguez. Queremos pensar que se han quedado con el titular.

El impulsivo ministro tuitero, Óscar Puente, se apresuró a escribir en X: "La de las maletas ha pasado ya a estadista para la fachosfera. ¡Ay, Señor! Cosas veredes". Con su ligereza habitual mete a Leyre Iglesias en la fachosfera, tuit fácil dirigido a su parroquia sin reflexionar mucho. Demasiado esfuerzo para un ministro tan ocupado —esto sí es ironía—.

Por su parte Sarah Santaolalla, polémica comentarista de RTVE y pareja de Javier Ruiz, vuelve a colocarse en el centro de la polémica. En realidad, para eso cobra lo que cobra en la televisión pública: más de 5.000 euros mensuales como tertuliana de parte, pero con el sueldo que le pagamos todos los españoles, los que votan al partido que defiende con tanto énfasis, y los que no votan a ese partido.

Tampoco se leyó la columna de Leyre Iglesias, y si lo hizo, no la entendió, porque escribió en X: "La derecha mediática y política lleva años machacando con 'las maletas de Delcy' y adjudicando numerosos delitos a Delcy. Ayer era una corrupta, delincuente y una sinvergüenza. Hoy es dulce y viajada. Venderían a su país y a su profesión por dos duros yankees, ninguna duda". Que Delcy Rodríguez haya sido escogida para evitar el caos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro no borra sus delitos, ni que sea una corrupta, una delincuente y una sinvergüenza, ni tampoco el episodio de las maletas y su aterrizaje en Barajas, todavía por aclarar. Lo de que "hoy es dulce y viajada" ya queda explicado que es ironía, Santaolalla. Léete la columna y que alguien te la explique.

La propia autora de la columna ha publicado en X una captura de pantalla de los mensajes del "ministro y contertulia de la pública":

Ministro y contertulia de la pública. Mejor no comentar nada, ¡seguro que se dan cuenta solos!https://t.co/DG9Rkn6Dwp pic.twitter.com/r8Bp3NvjBf — Leyre Iglesias Velasco (@Leyre_Iglesias) January 8, 2026

"Mejor no comentar nada, ¡seguro que se dan cuenta solos!", dice Leyre Iglesias. Pues no, no parece que se hayan dado cuenta. De momento sus mensajes en la red social no han sido borrados.