Andrés Villavicencio expone la xenofobia selectiva de la izquierda
El opositor venezolano exiliado en España, Andrés Villavicencio relata su vida bajo el chavismo y expone la hipocresía de la izquierda y de Zapatero
11/1/2026 - 10:42
