El dueño de Plus Ultra negó a la juez que Moncloa o Ábalos intervinieran en el rescate de la compañía: "¡En absoluto!"

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, negó a la juez que Moncloa o el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos intervinieran directamente en el rescate de su compañía: "¡En absoluto!".

Libertad Digital publica la declaración judicial del presidente de Plus Ultra en la que aseguró que el presunto blanqueo de capitales por parte de la aerolínea al régimen venezolano de Nicolás Maduro "nunca se ha demostrado". La presidenta de la asociación Gobierna-te, Cristina Seguí, fue juzgada en julio de 2024 en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Madrid por un delito de injurias tras publicar varios tuits y realizar varias intervenciones en medios sobre la aerolínea y su presunto blanqueo de capitales.

Precisamente, el presidente de Plus Ultra Julio Martínez; el consejero delegado, Roberto Rosell; un tercer empresario de nombre también Julio Martínez y un abogado español, quedaban en libertad con medidas cautelares tras declarar ante el juez. La causa que dirige el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid indaga en el posible blanqueo de capitales de la compañía de dinero de Venezuela con los fondos del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez le entregó en 2021.

Durante el juicio contra Seguí, cuyo vídeo publica LD, Martínez es preguntado por su abogada sobre si el rescate de la compañía "tiene algo de relación con la Moncloa o con José Luis Ábalos". "¡En absoluto!, lo pedimos como las demás compañías", contestaba. El presidente de la Aerolínea también negaba que el entorno de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, formase parte del accionariado de la compañía.

Posteriormente, aseguraba que los tuit de Seguí habían provocado un "daño reputacional" que provocó que Plus Ultra perdiera la venta de más de 1.800 billetes de avión. Según Martínez, sus clientes principales eran agencias de viaje y cuando salieron informaciones de que supuestamente "se dedicaban al narcotráfico", estas agencias no querían arriesgarse a comprar los billetes a esta aerolínea.

Finalmente, Cristina Seguí fue condenada por el Juzgado de lo Penal nº 1 a una multa de 1.800 euros por un delito de injurias graves. Meses después, la condena fue confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid.

El presidente de Plus Ultra contradice a Aldama y Ábalos

Cabe destacar que el empresario Víctor de Aldama afirmó recientemente que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, visitó al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos para exigir el rescate de la aerolínea Plus Ultra "sí o sí". Según Aldama, Ábalos se resistió inicialmente y llamó a Pedro Sánchez, que le ordenó rescatar la compañía. La ministra de Hacienda María Jesús Montero se ofreció entonces a ayudar a Ábalos para efectuar el rescate a través de la (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) SEPI. El empresario también aseguró que Zapatero recibió una comisión de 10 millones de euros en Panamá por su mediación de la que se habría beneficiado también Sánchez.

Por su parte, el propio Ábalos admitía recientemente que José Luis Rodríguez Zapatero le presionó directamente para facilitar el rescate de la aerolínea "a toda costa" y que lo visitó en el Ministerio. Su hijo Víctor Ábalos también ha corroborado esta versión.

