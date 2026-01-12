El PNV da un ultimátum a Sánchez: "La cosa es grave, no nos quedaremos de brazos cruzados"

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha lanzado una advertencia sobre la situación del traspaso de competencias a Euskadi. El líder ha señalado que si no se realizan este viernes, "la cosa es grave" y no se quedarán "cruzados de brazos". Sin embargo, no ha desvelado cuáles son los planes y la manera de reaccionar: "El Gobierno español se va a dar cuenta enseguida", ha asegurado.

Son hasta cinco competencias a materializar, entre ellas se encuentran las prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Baracaldo (Vizcaya).

El objetivo es avanzar en las negociaciones para cerrarlos el día 16 en la comisión mixta de transferencias. Si ni siquiera se llega a la reunión de la comisión mixta de transferencias con los cinco traspasos realizados, se le "antoja complicado vislumbrar que se pueda hacer la de los dos presidentes – Pedro Sánchez e Imanol Pradales – a finales de este mismo mes", ha apuntado en alusión a la Comisión Bilateral de Cooperación.

Una reacción sin determinar

Las declaraciones han sido realizadas por Aitor Esteban en una entrevista en Onda Vasca. Además, ha apuntado que los jeltzales no son "gente de aspavientos". Los plazos fueron fijados por Pedro Sánchez y se han rebasado ya que se esperaba que la transferencia se produjese antes de concluir 2025.

Relacionado La UCO investiga la influencia de Antxon Alonso en el PNV para conseguir adjudicaciones para la trama Leire

Por ello, ha insistido en que "la cosa es grave", pero habrá que ver "durante estos cinco días" lo que ocurre. "Intentemos ser optimistas pero de brazos cruzados no nos vamos a quedar", ha vuelto a repetir.

Aun así, el presidente del EBB del PNV no ha desvelado cuáles serán los pasos posteriores del partido de no aprobarse, pero ha sostenido que "el Gobierno español se va a dar cuenta enseguida" de su reacción: "No hace falta tampoco decir nada, evidentemente nuestra actitud no va a ser la misma", ha asegurado.