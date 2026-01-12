El portal venezolano vinculado a las hijas de Zapatero pausa su actividad en redes tras la captura de Maduro

El portal venezolano de noticias del mundo de los videojuegos, El Server, que solicitó la colaboración con la empresa de las hijas del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, What The Fav, ha suspendido su actividad en redes sociales durante una semana tras la detención del dictador venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

"Buenas mi gente, esta semana estará pausado el contenido de El Server porque no nos parece estar hablando de videojuegos mientras está pasando algo serio. Lo mismo hicimos en julio-agosto de 2024 por la misma razón. Por favor los que estén en Caracas u otras ciudades cuídense mucho y manténganse discretos que nadie sabe lo que pueda pasar esta vez. Pronto volvemos con el contenido habitual", señala el mensaje publicado por el administrador del servidor de Discord del mencionado portal el 6 de enero.

Sin embargo, sus redes sociales llevan paralizadas desde el día 3 de enero, justo el día de la detención de Maduro, y la página web directamente muestra un error al acceder a ella. "Error desconocido", se puede leer si se trata de entrar.

Por otro lado, uno de los miembros del canal responde al comentario del administrador: "Yo pensaba que ya se había terminado lo de ayer, qué feo". Uno de los usuarios parece no entender de qué está hablando y pregunta sobre lo sucedido. Otro usuario le responde: "Creo que no es buena idea hablar de eso. Pero hay mucha información ahorita si lo buscas te aparece". A continuación aparece de nuevo el administrador del servidor para señalar: "Por mí no hay rollo, pero dicen que andan revisando teléfonos así que mejor es prevenir", previsiblemente en relación a la información de algunos medios que apuntan a que los militares venezolanos estarían revisando los dispositivos móviles de los ciudadanos.

La polémica agencia de esports

La agencia de comunicación de las hijas de Zapatero se dedica, entre otras cosas, a realizar contenido sobre esports para el portal de videojuegos Neox Games. Un servicio que parece que se extendió al portal venezolano El Server, una web de noticias de videojuegos emergente que no firma los contenidos de su web –por lo que no se puede confirmar que siga manteniendo relación con la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa— pero sobre el que trascendió una supuesta vinculación contractual después de que What The Fav publicase en redes sociales que buscaba un redactor nacido en Venezuela para encargarse de este proyecto, según publicó El Mundo.

En su página web se describen como una "agencia esports, creativa y multimedia. Pioneros y creadores de estrategias de marketing dentro y fuera de los deportes electrónicos. Nuestro cometido es ayudar a que las empresas consoliden su marca y dar soporte en el mundo de los esports".

Actualmente la página web de What The Fav sigue en funcionamiento y conserva en su cuenta de Instagram algunas fotografías.