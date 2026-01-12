La Audiencia Nacional ha dejado al descubierto este lunes una de las mentiras del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el apagón nacional del 28 de abril de 2025, cuando el Ejecutivo apuntó a la teoría del "sabotaje informático" para eludir su responsabilidad. En realidad, no había "mínimos indicios" de que ese sabotaje se hubiera producido.

Durante la mañana del pasado 28 de abril, España sufrió un apagón que dejó sin luz algunos puntos de la península por más de 24 horas y que en la capital del país se prolongó hasta aproximadamente las 21 horas. Después de este apagón, el líder socialista aseguró que debían dejar abiertas todas las hipótesis y su Ejecutivo apuntó hacia la conjetura del sabotaje en las semanas posteriores. El apagón no tuvo consecuencias políticas: nadie dimitió de su puesto.

En un auto de ocho páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado encargado de la instrucción del caso en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha descartado por completo que hubiese indicios de que un sabotaje fuera lo que produjo el apagón; por lo que ha decretado el sobreseimiento provisional del caso. "Conforme a lo expuesto en el anterior fundamento de derecho no existe un mínimo indicio de que los hechos investigados traigan causa en un acto de sabotaje terrorista, hecho que motivó la presente investigación y la competencia objetiva de este órgano para llevarla a efecto", asegura el auto.

En este sentido, asevera que "no se deben efectuar planteamientos hipotéticos, ni seguir indagando" en esta teoría, ya que se ha descartado un origen de carácter delictivo.

El mismo magistrado abría diligencias en un auto decretado al día siguiente del apagón que recogía la explicación facilitada por el Gobierno de que se habían "perdido" de forma súbita durante 5 segundos 15 GW de la energía que se estaba produciendo en ese momento, lo que equivale al 60 por ciento de la luz que se estaba consumiendo, siendo "algo que no había ocurrido jamás".

El juez recuerda que, dos días después del apagón, el Consejo de Seguridad Nacional acordó "mediante orden" la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la creación del "Comité para el análisis de las circunstancias que concurrieron en la crisis de electricidad del 28 de abril". Según explicó la vicepresidenta tercera de Sánchez, este se dividió en dos grupos de trabajo: uno de Ciberseguridad y Sistemas Digitales –con la hipótesis del ciberataque en el foco— y otra que versaba sobre la operación del sistema eléctrico.

Ahora bien, después de analizar los documentos remitidos desde el Gobierno y la comisión, así como las numerosas diligencias que ha pedido el magistrado, el instructor ha negado la existencia de indicios que apuntasen al sabotaje. "Todos y cada uno de estos informes descartan de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático", sentencia el auto. Varios ministros del Gobierno, a posteriori, han alimentado la teoría del sabotaje del apagón hasta mayo del pasado año, cuando Aagesen reconoció que no había evidencias de ciberataque.