Alerta en el Tribunal de Cuentas de Chicano: la investigación sobre la financiación ilegal del PSOE les puede salpicar

El Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano se encuentra en alerta ante el temor de que la investigación de la Audiencia Nacional sobre la financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez les acabe salpicando.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 Ismael Moreno investiga las cuentas socialistas tras detectarse pagos con grandes cantidades de dinero en efectivo a dirigentes del partido con el pretexto de liquidar gastos. El PSOE entregó en diciembre a petición del instructor un sobre cerrado con un escrito y un pendrive que contenía el registro de los pagos a cargos orgánicos de la formación entre 2017 y 2024, incluidos los de Sánchez. El juez Moreno abrió entonces una pieza separada y secreta para investigar los citados cobros en efectivo.

Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital afirman que "el tribunal que preside Enriqueta Chicano está en alerta ante la posibilidad de que la investigación del juez Moreno les acabe salpicando. Concretamente, a la Sección de Partidos Políticos cuyas consejeras son Dolores Genaro y Elena Hernáez".

"El juez Moreno puede requerir determinada documentación o información al Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de las cuentas del PSOE, que deje en una situación muy delicada al tribunal de Chicano", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el temor en el Tribunal de Cuentas radica en que la Audiencia Nacional acuerde determinadas diligencias de investigación evidencien la posible inacción o negligencia del tribunal a la hora de fiscalizar las cuentas del Partido socialista y detectar su presunta financiación ilegal. Es decir, puede sacar a relucir que no se requirió al PSOE la información necesaria para fiscalizarlo, o que teniendo dicha información no se investigó".

El Tribunal de Cuentas es el órgano supremo de control externo de la actividad económico-financiera en España, y tiene atribuida en exclusiva la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos. Esta fiscalización incluye las cuentas anuales de los partidos que reciben subvenciones públicas para su funcionamiento, y la contabilidad de los procesos electorales, verificando el cumplimiento de límites legales, prohibiciones y la regularidad de las cuentas presentadas.

El control se realiza a través del Departamento de Partidos Políticos del Tribunal. Los principales objetivos son: comprobar la legalidad de los recursos públicos y privados, verificar la regularidad contable y la adecuación a principios de gestión financiera, y detectar infracciones o irregularidades, que pueden derivar en propuestas de reducción o no adjudicación de subvenciones electorales, o en procedimientos sancionadores (multas) por parte del propio Tribunal.

Tal y como publicó este diario, el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, exigió a Enriqueta Chicano para presidir el Tribunal de Cuentas. Santos Cerdán se convirtió en presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en febrero del año 2020. Dicha comisión conjunta, compuesta por diputados y senadores, desarrolla funciones de control sobre el citado tribunal, una institución clave para Pedro Sánchez que quería controlar con tres objetivos principales: en primer lugar, tapar la presunta financiación ilegal del PSOE; en segundo lugar, evitar la fiscalización del crowdfunding que le llevó a liderar el Partido socialista por segunda vez en el año 2017; y finalmente, para diluir la responsabilidad contable exigida a los golpistas catalanes del 1-O.

El informe del PSOE que niega la financiación ilegal

Un informe forense solicitado por el PSOE a dos catedráticos concluía que supuestamente no existía financiación ilegal en el partido, al no detectarse fondos sin declarar o sin rastrear, aunque sí identifica ciertos gastos "llamativos" imputados a la Secretaría de Organización durante la etapa de José Luis Ábalos.

Entre ellos destacaban una cena de Navidad para nueve personas en 2019 en Valencia o desembolsos "extraordinarios" en el restaurante La Chalana, que representan entre el 4% y el 25% —dependiendo del año— de los 126.858 euros gestionados por ese departamento hasta 2020. Así lo recogía el informe que el PSOE anunció en julio para descartar irregularidades en sus cuentas en respuesta a la investigación judicial contra sus dos últimos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

