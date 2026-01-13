Azcón reta a Pilar Alegría a "traer a Junqueras" a Aragón para explicar los privilegios a Cataluña

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del Partido Popular a la reelección, Jorge Azcón, ha visitado este martes la inauguración de una exposición sobre Goya en el Museo Pablo Serrano por la conmemoración del Bicentenario del fallecimiento del pintor en 2028.

El presidente autonómico ha aprovechado el acto para reiterar sus críticas al Gobierno de España por la financiación singular de Cataluña o su falta de implicación con la conmemoración del pintor: "Si Goya hubiera sido catalán, no tengan la más mínima duda de que hoy el gobierno de España no estaría haciendo caso a Aragón", ha asegurado Azcón.

Durante su atención a los medios, Azcón ha sostenido que la propuesta de financiación impulsada por el Ejecutivo central "está pensada solamente para los socios independentistas" y que el debate se desarrolla con una "tabla inclinada" a favor de quienes garantizan a Pedro Sánchez su permanencia en el poder. A su juicio, no se trata de un modelo basado en la igualdad entre comunidades autónomas, sino en la necesidad del Gobierno de España de mantener los apoyos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.

El presidente aragonés ha asegurado que el Partido Popular defiende "un modelo para toda España", frente a lo que considera un planteamiento que introduce desigualdad e insolidaridad entre territorios. En este sentido, ha afirmado que "la ordinalidad siempre es desigualdad" y ha avanzado que el Gobierno de Aragón mantendrá esta posición en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el consejero de Hacienda defenderá los criterios tradicionales de la comunidad.

Pilar Alegría y su respaldo a Moncloa

Azcón ha dirigido parte de su intervención contra la secretaria general del PSOE en Aragón y candidata socialista, Pilar Alegría, a la que ha reprochado respaldar sin matices las propuestas del Ministerio de Hacienda. Según ha afirmado, es "la única candidata que dice sí a todo lo que opina Moncloa", frente a otros dirigentes socialistas autonómicos que se han mostrado críticos con el nuevo modelo.

En este contexto, la ha retado a traer a Aragón a los socios del Gobierno de España para que expliquen la propuesta de financiación. "Invito a que traiga a Junqueras, que venga con sus socios a explicarle a los aragoneses que los privilegios que está impulsando el Partido Socialista a los aragoneses nos van a parecer bien", ha señalado.

En este sentido, Azcón ha cuestionado cómo podría defender Alegría ante los aragoneses un sistema que, a su juicio, privilegia a Cataluña, y la invitó a que comparezcan responsables socialistas de otras comunidades y líderes independentistas para justificar ese planteamiento.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que en anteriores debates sobre financiación existía consenso en Aragón en torno a la necesidad de incluir la despoblación como criterio clave. Sin embargo, denunció que ahora el Partido Socialista "se olvida del problema más importante del territorio", lo que, a su entender, rompe los acuerdos alcanzados en el pasado en las Cortes de Aragón.

Por ello, Azcón ha pronosticado que una mayoría de comunidades autónomas se posicionará en contra de la propuesta del Gobierno de España, aunque ha advertido de que eso no impedirá que salga adelante si cuenta con el respaldo de los independentistas.

Presupuestos y adelanto electoral

En clave electoral, el presidente aragonés defendió la convocatoria anticipada de elecciones tras el bloqueo presupuestario. Respondió así a las críticas de Vox, a quienes acusó de impedir la aprobación de las cuentas autonómicas. Azcón afirmó que "no se puede gobernar sin presupuesto" y que, ante esa situación, la única opción coherente era "llamar a los aragoneses a las urnas".

Según ha explicado, el Gobierno de Aragón presentó un proyecto presupuestario que mejoraba sanidad, educación y vivienda, pero fue bloqueado por Vox, una actitud que ha comparado con la del Ejecutivo central, al que reprocha gobernar sin cuentas aprobadas. "Vox, en este sentido, es como el perro del hortelano. Ni come ni deja comer. Ni nos aprueba un presupuesto ni quiere que Aragón siga avanzando", ha añadido.

Vivienda y balance de gestión

Azcón también ha cargado contra la política de vivienda del Gobierno de España, al considerar que se basa en anuncios reiterados sin resultados. Recordó que propuestas recientes ya se plantearon hace un año "y no se ha hecho nada", lo que, en su opinión, evidencia el fracaso del Ejecutivo socialista en esta materia.

Frente a ello, ha recalcado la gestión del Gobierno de Aragón, que en dos años y cuatro meses ha impulsado cerca de 3.000 viviendas, con más de 600 ya en construcción, frente a las 86 viviendas ejecutadas en la etapa anterior. Para Azcón, la solución pasa por construir vivienda pública, no por anunciar medidas sin desarrollo posterior.