Ábalos deja de compartir celda a petición de Koldo

El exministro José Luis Ábalos y Koldo García han dejado de compartir celda en la Cárcel de Soto del Real después de que así lo pidiera el exasesor ministerial. El cambio se produce un día antes de que el Tribunal Supremo estudie sus alegaciones para salir de prisión preventiva y el mismo día que el órgano judicial ha designado los siete jueces que formarán el tribunal que los juzgue.

Ábalos y Koldo se encuentran en prisión preventiva desde finales del pasado mes de noviembre cuando el magistrado del Tribunal Supremo acordó su ingreso en Soto del Real por apreciar un "riesgo extremo" de fuga. Esta interpretación del juez vino después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiese 24 años de prisión para el exministro y 19,5 años para el exasesor por el cobro de presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de compra de mascarillas. A la pena pedida por Anticorrupción, se sumarían las diferentes causas que ambos dirigentes socialistas tienen abiertas.

Según ha podido saber Libertad Digital, fue Koldo quien pidió poco antes de Navidad cambiar de celda y pasar a una individual; algo habitual en el proceso de adaptación a una cárcel. Normalmente, los presos que comparten causa prefieren entrar juntos a una celda y, una vez se encuentran acomodados en la prisión y adaptados a la situación, prefieren tener una celda propia para gozar de más intimidad.

Así, el exasesor pidió el cambio y, como también es habitual si existe buen comportamiento por parte del reo y quedan celdas libres, la dirección de la cárcel le ha concedido la petición; por lo que los exdirigentes se han mudado este mismo miércoles a su nueva celda individual.

El cambio ha llegado un día antes de que sus abogados expongan su escrito de defensa ante el magistrado y de que el Tribunal Supremo decida sus escritos de apelación contra la prisión preventiva, en los cuales, tanto Koldo como Ábalos aseveraban que no existía ningún tipo de riesgo de fuga por sus lazos familiares y por el mal momento económico que, según ellos, atraviesan.

Asimismo, estos escritos a los que tuvo acceso Libertad Digital resaltaban que los lazos en el extranjero que motivaron su ingreso en prisión provisional se encuentran en países con los que España mantiene convenios de colaboración policial y extradición. Será este jueves cuando el Alto Tribunal acuerde que los exdirigentes socialistas deben seguir en prisión preventiva o si tenían razón en sus alegaciones y pueden volver a disfrutar de la libertad con las medidas cautelares anteriores –retirada de pasaporte y firma cada quince días en sede judicial—, al menos hasta la celebración del juicio.

El tribunal que los juzgará

Por su parte, el Tribunal Supremo ya ultima los últimos detalles antes de decidir la fecha para el juicio; algo que podría suceder en las próximas semanas. Por ello, el órgano judicial ya ha decidido los siete magistrados que formarán el tribunal que los juzgue. Estos serán los cinco integrantes de la sala de Admisión y con el magistrado de mayor y de menor edad.

En concreto, los encargados de dictar sentencia para Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama serán: Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.