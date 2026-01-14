Pilar Alegría dice que hubo un "triste silencio" en el mitin de Vox cuando Abascal le llamó "mujer objeto"

A unos días de que arranque oficialmente la campaña en Aragón y con todos los candidatos volcados en la inminente cita electoral, unas palabras de Santiago Abascal en un acto de campaña han desatado una intensa reacción en el PSOE, que afronta estas elecciones con unos negros pronósticos.

En un mitin en Utebo, Abascal, que se centró en atacar a Pedro Sánchez, mencionó a la candidata socialista Pilar Alegría como ejemplo de lo que significa "el feminismo" para el presidente. "Consiste en poner a una señora como mujer objeto de candidata en Aragón. En eso consiste, con eso ya son feministas", dijo en un momento de su intervención cuando aludía al incremento de agresiones sexuales en nuestro país.

Alegría, que se enfrenta a una difícil cita electoral en un complicado momento para su partido, sólo dos meses después de la debacle extremeña, se ha aferrado a la mención para compartir con sus seguidores unas "reflexiones" ante estas "muestras del evidente machismo y misoginia" de Santiago Abascal. "Me ha tocado a mí, pero le toca a muchísimas mujeres, que sufren agresiones verbales, físicas", ha dicho Alegría, que también ha señalado que este "ataque personal" le lleva a una reflexión sobre "la degradación y deshumanización de la vida política".

Ojalá los machistas se queden solos. Mi respuesta a sus ataques. pic.twitter.com/YJXsCyCoNG — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) January 14, 2026

"Dentro del espanto", ha dicho Alegría al referirse al "fragmento" del momento del ataque, ha celebrado que "si Abascal quería provocar aplausos no lo ha conseguido". En la interpretación de la candidata, entre ese momento "un triste silencio se apodera del auditorio. Las caras son un poema". Según la socialista, esos rostros evidencian que "los votantes son más sensatos que él. Ojalá se queden solos los machistas y ojalá aprenda la lección de sus seguidores", dice.

Pedro Sánchez Sánchez también aprovecha la mención de Abascal para mandar un mensaje de "apoyo" a su exministra y agitar el miedo a Vox.

Todo mi apoyo a @Pilar_Alegria. Frente al machismo y el odio de la ultraderecha, más igualdad, más respeto y más democracia. España es mucho mejor que sus insultos.https://t.co/B5AO16zQ4C — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 14, 2026

El presidente pide "frente al machismo y el odio de la ultraderecha, más igualdad, más respeto y más democracia. España es mucho mejor que sus insultos".

Azcón recuerda a Salazar

El candidato popular y presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha "reprobado" las palabras de Abascal pero también ha enfatizado la "incoherencia" de Alegría, por dar "lecciones de machismo" tras comer con el exasesor de Moncloa Paco Salazar, acusado de acoso sexual.

"A mí no me gusta que se insulte a la gente ni me gusta la gente incoherente", ha trasladado Azcón en declaraciones a los medios de comunicación previas a una visita a la empresa Multiverse Computing, en Zaragoza, donde ha asegurado que "quien insulta tiene que tener una reprobación", pero ha rechazado también que "quien se junta a comer con un acosador sexual sabiendo que es un acosador sexual luego quiera darnos lecciones de machismo".

En este sentido, ha señalado que Alegría "todavía tiene pendiente explicar qué es de lo que habló en esa comida con Paco Salazar, alto cargo de Moncloa, acusado de acoso sexual", además de que el PSOE "parece ser que retrasó y ocultó todo lo que eran los procedimientos".

"Yo creo que el insulto no es admisible en política, pero la incoherencia tampoco", ha añadido el presidente aragonés, quien ha emplazado a la candidata socialista a que "las lecciones de defender a las mujeres" las dé "en el día a día".

"Para dar lecciones sobre lo que es la defensa de las mujeres tienes que haber actuado en consecuencia y comer con alguien que sabes que es un acosador sexual y que está acusado por otras mujeres no hace ningún favor a la defensa de las mujeres", ha zanjado.