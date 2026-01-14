Al presidente de la principal patronal catalana, "Foment", y exdirigente de Unió, Josep Sánchez Llibre, la nueva financiación autonómica que privilegia a Cataluña por encima de las regiones de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra) le parece "claramente insuficiente". Igual que al expresidente de la Generalidad, Artur Mas, según ha declarado este miércoles en un desayuno informativo.

La coincidencia entre Mas y Sánchez Llibre era previsible. Ambos son aliados de Carles Puigdemont. Por ejemplo, el presidente de "Foment" es un interlocutor habitual del prófugo en Waterloo y su embajador en los cenáculos empresariales. Pero es que además, Sánchez Llibre y Mas formaron parte de la coalición CiU, la plataforma electoral con la que Pujol gobernó durante más de dos décadas. Más coincidencias. Sánchez Llibre fue el número dos de Duran Lleida durante la etapa del líder de Unió en Madrid y Mas fue el número dos de Pujol hasta la retirada política del dirigente corrupto.

Ahora ambos mantienen el mismo discurso sobre el modelo de financiación autonómica pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC. Y ese discurso consiste en menospreciar los privilegios arrancados por Oriol Junqueras al presidente del Ejecutivo y en señalar la renuncia del líder republicano al cumplimiento íntegro del acuerdo de investidura de Salvador Illa.

En aquel pacto el PSC se comprometía a un modelo de financiación por el que Cataluña abandonaba el régimen común y adoptaba un sistema similar al vasco y al navarro, un concierto en el que la Generalidad se hacía cargo de la gestión y recaudación del IRPF y de todos los impuestos que se pagaran en Cataluña y decidía qué porcentaje de esos tributos se abonaba al Estado para pagar los servicios comunes.

Lo conseguido ahora por Junqueras es muy importante en términos económicos, esos 4.700 millones de euros más al año para la Generalidad, pero la recaudación del IRPF queda aplazada hasta el 2028, cuando el 'Govern' de Illa calcula que la "Agencia Tributaria de Cataluña" estará en disposición de afrontar la gestión del impuesto.

"No hay cupo sino evolución del modelo"

Artur Mas ha destacado en su intervención de este miércoles que lo que ERC había vendido era un cambio de modelo, no una evolución del actual. Según Mas, la Generalidad tampoco dispondrá de la llave de la caja y no está garantizado el principio de ordinalidad. Mas ha recordado la evolución del acceso de las comunidades al IRPF. Así, ha señalado que el pacto del Majestic entre Pujol y Aznar supuso doblar el porcentaje del tramo autonómico del 15 al 30 %. En la actualidad, las comunidades tienen el 50 % y con el modelo presentado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pasan al 55 %.

Dado que no se han cumplido las expectativas ni el pacto de investidura de Illa, Mas ha reclamado que Junts y ERC aprovechen su posición de fuerza en el Congreso para negociar un acuerdo más ambicioso. De la misma opinión es Sánchez Llibre, quien el pasado viernes mandó emitir una nota de "Foment" expresando la decepción del empresariado representado por esa patronal ante un acuerdo que tachó de "claramente insuficiente".

Las objeciones de Sánchez Llibre han abierto un conflicto institucional con el presidente Illa, quien cree que se le ha faltado al respeto a la Generalidad. Junqueras, por su parte, acusa a Sánchez Llibre de criticar el nuevo modelo sin conocer sus detalles. Tanto Illa como Junqueras tratan de forzar a Puigdemont para que acepte lo presentado por María Jesús Montero mientras que el líder de Junts plantea, en la línea de lo propuesto por Mas, una negociación con ERC para pasar de este acuerdo a un pacto que implique la salida de Cataluña del régimen común.