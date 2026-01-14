Detenido un menor de ideario yihadista en Álava cuando merodeaba su instituto con armas blancas y un pasamontañas

Agentes de la Policía Nacional y de la Ertzaintza han detenido en Salvatierra (Álava) a un menor de edad acusado de una intensa radicalización yihadista. La operación, desarrollada de forma conjunta, se enmarca en una investigación por terrorismo dirigida por la Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional. El arresto se produjo tras constatar comportamientos alarmantes y una evolución ideológica afín al grupo terrorista Estado Islámico o DAESH.

La investigación se inició el pasado mes de noviembre, cuando especialistas en la lucha contra el terrorismo yihadista detectaron a un joven que consumía propaganda extremista y que se autocalificaba como "muyahidín". Su proceso de autoradicalización se realizó mediante el consumo de mediante material audiovisual difundido por Estado Islámico o DAESH, profundizando progresivamente en discursos violentos y de glorificación del terrorismo islamista.

La detención se precipitó este lunes cuando el menor protagonizó un altercado muy cerca del instituto donde está matriculado. En el momento del arresto portaba varias armas blancas, un arma corta simulada, un pasamontañas y otros objetos que incrementaron la alarma policial. Los investigadores consideran que el material intervenido evidencia un alto nivel de peligrosidad para la seguridad del entorno escolar inmediato y ciudadano.

Tras el arresto, agentes de ambos cuerpos policiales practicaron un registro en la vivienda familiar del arrestado, donde se intervinieron más efectos relacionados con la investigación. El operativo permitió recopilar pruebas adicionales sobre el proceso de radicalización del menor y su actividad en entornos digitales. La causa permanece bajo secreto parcial mientras continúan las diligencias judiciales coordinadas con la Fiscalía de la Audiencia Nacional.