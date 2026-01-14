El hijo de Ábalos dice que Delcy Rodríguez ha estado hace poco en Madrid "de compras"

Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transporte José Luis Ábalos, ha señalado que la vicepresidenta de la dictadura venezolana Delcy Rodríguez ha estado "hasta hace nada" en España, yéndose "de compras" y visitando una clínica estética en la calle madrileña de Serrano.

Así se desprende de una entrevista concedida por el hijo de Ábalos en Telecinco para el programa El Precio de… que se emitirá este miércoles. El entrevistado también ha añadido a continuación que a España viene para "hablar con su amigo Zapatero y cuatro empresarios más".

Víctor Ábalos ha calificado también al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, en el adelanto compartido por la cadena de televisión, como "el presidente en la sombra" encargado de dirigir la estrategia internacional de España.

Además, el hijo del exministro ha señalado que si Zapatero "cae" no solo el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que dar explicaciones sino que también tendrá que hacerlo "mucha gente de su entorno que es afín a Zapatero".

De igual manera, en relación a la visita de la vicepresidenta venezolana a España, el entrevistado ha señalado que "la motivación capital del viaje de Delcy Rodríguez a España tiene que ver con la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Ábalos y Koldo en prisión

Las declaraciones del hijo de José Luis Ábalos se producen poco antes de la revisión del recurso de apelación programado para este jueves, planteado por el exministro y por el que fuera su asesor, Koldo García, en contra de su entrada en prisión.

Ábalos y Koldo recurrieron la decisión que tomó el pasado 27 de noviembre el magistrado instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, de enviarlos a prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La Sala de lo Penal ha convocado dos vistas para la deliberación de ambos recursos: a las 10:30 abordará el de Ábalos y a las 11:00 el de Koldo. Ábalos tendrá que estar representado este jueves por el abogado que renunció a su defensa por "diferencias contractuales", Carlos Bautista.