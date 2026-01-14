Elisa Pinto dice que López Madrid contrató a Villarejo como "experto en coartadas" y para amenazarla

La doctora Elisa Pinto ha asegurado este miércoles que el empresario Javier López Madrid le dijo que había contratado al comisario José Manuel Villarejo porque este "era un experto en coartadas y en poner en su sitio a las chulas como yo"; en el marco de un supuesto acoso por parte de López Madrid a Pinto.

El empresario y el comisario son juzgados por un delito de cohecho, por el que la acusación –ejercida por la propia doctora Elisa Pinto— pide entre dos y seis años de prisión para ellos; si bien la Fiscalía no acusa en este procedimiento. El juicio comenzó este lunes en la Audiencia Nacional; aunque los dos acusados también se encuentran en otro procedimiento, donde se les acusa de hostigar y amenazar a la doctora Pinto para que retirase una denuncia por acoso. En ese segundo juicio, que tendrá lugar en febrero del presente año, la Fiscalía pide 13 años y dos meses de prisión para ellos.

Según ha declarado la doctora en calidad de testigo en la Audiencia Nacional, el empresario le contó que había contratado a Villarejo para generarle una coartada en cuanto al acoso que López Madrid estaba realizando sobre Pinto. Además, según su versión, el comisario habría podido intervenir en las denuncias que Pinto había interpuesto sobre López Madrid por acoso paralizándolas, lo que supondría la comisión del mencionado delito de cohecho.

"En junio –de 2013— pensó que iba a tomar esa decisión –de denunciar— y, en una de esas llamadas, dijo que había contratado a un comisario llamado Villarejo y que era experto en hacer coartadas –para que no fructificasen las denuncias contra él— y que era experto en poner en su sitio a las chulas como yo", ha aseverado Pinto.

La doctora habría estado sufriendo un acoso continuado por parte de López Madrid, que, según ella, la obligaba a mantener conversaciones diarias con él mientras que, paralelamente, recibía numerosas llamadas anónimas que la insultaban y amenazaban con hacer daño a sus hijos.

"Aparentemente no había ningún movimiento de las denuncias que estaba poniendo –ella contra él, por acoso— y ante una posible intervención del comisario Villarejo, denunciamos ante el EMUME –Equipos Mujer-Menor de la Guardia Civil—; yo no quería denunciar el acoso ni que hubiera juicio, solo quería que parase", ha recalcado la doctora sobre la posible injerencia del comisario.

Posteriormente, López Madrid habría acudido a su consulta con, según dijo, un abogado con el objetivo de acusarla a ella de un presunto acoso. "Colocaron una cartera encima de la mesa y él empezó a decir que dejara de hacer llamadas, yo solo estaba intentando entenderlo", ha explicado. Así, según ella, la estrategia de López Madrid era tornar los papeles y explicar que ella era la acosadora.

Villarejo: "Todo forma parte de un show"

Antes de su declaración, el juicio ha vivido un tenso momento cuando la testigo ha pedido que Villarejo no estuviese presente durante su declaración. El comisario ha levantado la voz asegurando que no estaba de acuerdo, ya que, como investigado, tiene derecho a estar ante ella: "Todo forma parte de un show, así que, si me permite, me niego a esta jugada".

Finalmente, la testigo ha declarado de espaldas a la cámara por petición propia y con voz compungida. Por su parte, el comisario declarará en calidad de acusado en posteriores sesiones.