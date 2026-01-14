La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decido tomar declaración a las dos mujeres que el pasado 5 de enero presentaron una denuncia contra el cantante español Julio Iglesias por delitos de agresión sexual y trata de trabajadores.

Así lo ha comunicado la asociación Women's Link Worlwide en una rueda de prensa en la que han señalado que se les ha otorgado la condición de testigo protegido. De igual manera, desde la Asociación han señalado que aun no hay una fecha prevista para que se tome declaración a las denunciantes y no se descarta que se puedan realizar de manera telemática.

En la rueda de prensa una de las preguntas del elDiario.es ha estado dirigida a preguntar acerca de los motivos por los que la Fiscalía habría decidido tomar declaración a las denunciantes como testigos protegidos. "No tenemos argumentación oficial por parte de la Fiscalía pero entendemos que responde a la solicitud que nosotras hemos hecho en la denuncia de que se adopten medidas de protección para Rebeca y para Laura (nombres ficticios)", ha respondido una de las abogadas.

Por otro lado, desde Amnistía Internacional han señalado en un comunicado que los hechos que que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía "podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre", "delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual" al igual que un delito de "lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores".

Por su parte, fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional consultadas por Libertad Digital han señalado que no van a comentar ningún aspecto acerca de las diligencias de investigación y de su contenido hasta que no haya una resolución.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recibió el pasado 5 de enero una denuncia contra el artista español en las que ambas chicas explicaban haber sufrido malos tratos por parte de Julio Iglesias. Por ello, la Fiscalía estudia si existen indicios de agresión sexual y trata de seres humanos. Si así lo entendiera, el caso pasaría a manos de un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional, que determinaría las pesquisas necesarias para mandar al cantante a juicio si lo considera oportuno.

En este sentido, la Audiencia Nacional puede investigar y podría juzgar los delitos de los que se acusa a Julio Iglesias a pesar de que los hechos que se investigan ocurrieran en el extranjero si es que los supuestos delitos cometidos también se encuentran tipificados en el extranjero. Además, el Código Penal especifica que estas investigaciones se encuentran respaldadas en la comisión de delitos que atentan contra la integridad moral de las personas, entre los que se encuentra la trata de seres humanos. Estos delitos, recalca la norma, se pueden estudiar siempre y cuando no estén ya siendo investigados en los tribunales del país en los que supuestamente han sido cometidos.