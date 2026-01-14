La Fiscalía rechaza investigar a Paco Salazar por acoso sexual al no haber denuncias de las víctimas

La Fiscalía Provincial de Madrid ha rechazado admitir a trámite la querella que proponía investigar al dirigente socialista Paco Salazar por haber cometido un presunto delito de acoso sexual.

Paco Salazar estaba destinado a ser el hombre de confianza de Pedro Sánchez en la nueva Secretaría de Organización del PSOE después de la dimisión de Santos Cerdán por su vinculación a la trama Koldo. Sin embargo, el día que iba a ser nombrado, salieron a la luz varias acusaciones anónimas de acoso sexual por parte de sus subordinadas en Presidencia de Gobierno.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Fiscalía resalta que no existen denuncias de las víctimas, por lo que, a su juicio, no cabe investigar a quien fuera una de las personas con más peso dentro de Presidencia de Gobierno. Para la Fiscalía, "la inexistencia de denuncia de las personas agraviadas" es motivo suficiente para no admitir a trámite la querella, presentada por la Asociación Hazte Oír.

De esta forma se ha dirigido el Ministerio Fiscal al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid aseverando que "no cabe" admitir la querella. Por ello, se entiende que, si finalmente el Juzgado decide admitir a trámite la querella, la Fiscalía no formulará acusación; al menos mientras las denuncias sigan siendo anónimas y publicadas por los medios de comunicación en lugar de realizarse en sede judicial.

Estas intenciones ya habían sido adelantadas por este diario, que, haciendo referencia a fuentes fiscales, publicó que la Fiscalía se encontraba en la misma posición que el PSOE: no procedía una investigación procesal sin la existencia de una denuncia formal por parte de una de las supuestas víctimas de Paco Salazar.

La querella también se dirige hacia el exasesor de Salazar en Moncloa, Antonio Hernández, y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre; a quienes la asociación denunció por haber cometido supuestos delitos de omisión y encubrimiento. A este respecto, la Fiscalía realiza la misma interpretación que anteriormente, oponiéndose a que se inicie el procedimiento procesal contra ninguno de ellos.

No procede imponer que declaren

Así, la Fiscalía señala que "no sería procedente imponer" a las víctimas que declaren y se identifiquen "en contra de su voluntad" para explicar su papel de víctima. Cabe recordar que las diferentes informaciones a este respecto recalcaban que no querían revelar su nombre real por miedo a ser identificadas por el Partido Socialista y ser relevadas de su trabajo.

Aun así, para la Fiscalía, Hazte Oír no tiene legitimidad para ser acusación popular en este caso cuando ni siquiera existe una acusación particular. Todo ello, debido a que la querella se limita, a juicio de la Fiscalía, a recoger lo ya publicado "sin ningún apoyo objetivo" que sustente las denuncias.

Ahora corresponde al Juzgado de Violencia sobre la Mujer considerar las razones de la Fiscalía, si bien este puede admitirla a trámite a pesar del rechazo del Ministerio Público.