La libertad para Ábalos y Koldo antes del juicio se disipa: "El riesgo de fuga ha aumentado"

La libertad provisional para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se disipa a pocas semanas del inicio del primer juicio sobre la Trama Koldo. El Tribunal Supremo tiene previsto analizar este jueves los recursos que presentaron José Luis Ábalos y Koldo García contra su entrada en prisión provisional, acordada por el magistrado instructor Leopoldo Puente por riesgo "extremo" de fuga.

La Sala de lo Penal celebrará dos vistas para deliberar sobre ambos recursos: a las 10.30 horas abordará el de Ábalos y media hora después estudiará el de Koldo, ninguno de los dos estará presente. En el caso de Ábalos, tendrá que estar representado por su exabogado Carlos Bautista, que renunció a seguir con su defensa por motivos económicos, pero a quien el magistrado Puente ordenó asistir a la vista, salvo que pidiese que no se celebrase esta cita judicial.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "las posibilidades de que la Sala Penal del Supremo acuerde la libertad provisional para Ábalos y Koldo son mínimas. El magistrado Leopoldo Puente acordó su ingreso en prisión provisional por riesgo de fuga extremo en noviembre por la cercanía de la celebración del juicio".

"Han pasado dos meses desde su encarcelamiento, y apenas quedan unas semanas para que comience la vista oral. El juicio podría arrancar en la última semana de febrero o a principios de marzo. No tiene ningún sentido acordar ahora su libertad, ya que el riesgo de fuga ha aumentado", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan "la gravedad de los delitos por los que van a ser juzgados el exministro de Transportes y su exasesor. Están acusados de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Ante la gravedad de esos delitos, tampoco sería viable acordar su libertad a pocas semanas del comienzo del juicio".

El tribunal que celebrará el juicio estará presidido por el presidente de la Sala Penal del Supremo Andrés Martínez Arrieta junto a los magistrados Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana María Ferrer García y Eduardo de Porres, que integraron la Sala de admisión del Supremo que abrió causa penal contra Ábalos al estar aforado tras la exposición razonada remitida por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. El tribunal se cierra con la designación de los magistrados Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción solicitó 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo. El Ministerio Público también reclamó que se les condenase a pagar una multa de unos 3,9 millones de euros. Por su parte, las acusaciones populares solicitaban penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo. Junto a ambos, se sentará en el banquillo de los acusados el empresario Víctor de Aldama.

Koldo contra Aldama: "Ornitorrinco procesal"

La defensa del exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha pedido al Tribunal Supremo que reclame una fianza al empresario Víctor de Aldama ante el próximo juicio sobre la trama Koldo, dada su "exuberante capacidad económica y solvencia material". Koldo alega que esta fianza ya se la ha solicitado el Alto Tribunal a Ábalos y a él mismo.

Además, en su escrito de defensa, Koldo García cargaba contra Aldama tachándole de "ornitorrinco procesal": "Dada su condición de 'ornitorrinco procesal' —acusado que actúa como acusador de facto—, su testimonio es la base del 'relato fabulado' del fiscal. Impedir que esta defensa le interrogue con carácter previo y con obligación de veracidad sobre los hechos que afectan a mi representado generaría una indefensión material insubsanable".

