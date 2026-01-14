Víctor Ábalos dice que Zapatero se lucró con el rescate de Plus Ultra con la protección de Grande-Marlaska

El hijo del exministro José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, ha señalado este miércoles al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero como el "presidente en la sombra" y la persona que dirige las actuaciones de Pedro Sánchez. "Es quien lo dirige todo", ha asegurado antes de acusar al exlíder del PSOE de lucrarse con el rescate de Plus Ultra con la connivencia del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, que, según dice, no ejerce de ministro porque también hay un "ministro en la sombra", que es Segundo Martínez.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

Víctor Ábalos ha sido el portavoz de su padre desde que este entró en la prisión por su vinculación al caso Koldo. Ábalos se encuentra en la cárcel de Soto del Real a la espera de juicio por la primera causa vinculada a la trama, que se investiga en el Tribunal Supremo. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 24 años de prisión tan solo por esta rama del caso.

En una entrevista que ha concedido a Telecinco, Víctor Ábalos ha situado a Zapatero como el culpable de una supuesta operación para hacer caer a su padre con relatos "construidos artificialmente". Para el hijo del exministro, tanto Ábalos como "su entorno" son "100% inocentes".

De esta forma, Víctor Ábalos ha relatado una historia victimista en la que sitúa a su padre como la cabeza de turco de una cortina de humo orquestada, según él, por Zapatero. Para el hijo del exsecretario de Organización del PSOE, el exministro "ha sufrido una campaña por ciertos medios de comunicación" que ha llevado a "la opinión pública" a "deshumanizar" al exdirigente socialista. "Es muy fácil cargarse 40 años de carrera política en cinco minutos", ha espetado antes de sentenciar que "ha sido el balón a golpear por todos".

"Zapatero y mi padre tienen una agenda compartida y Zapatero vio en mi padre una persona que, no entorpecer, pero que le podía quitar cierto protagonismo", ha explicado acerca de los motivos que habrían llevado al expresidente a ir contra Ábalos. Algo que habría tenido la connivencia de Sánchez, ya que "es una persona que le viene muy bien a Zapatero" porque Sánchez necesitaría a la exlíder socialista para seguir en el cargo.

El Delcygate

Así, ha desvelado que la mayor parte del círculo del investigado por el caso Koldo se ha desmarcado de él; pero que hay "otros" excompañeros de partido que "siguen manteniendo contacto" con su padre. Algo que ocultan, según ha dicho, para no sufrir represalias por parte de Ferraz.

Además, ha explicado que "la motivación capital" para que la ahora líder del Régimen chavista venezolano y entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, visitase España en enero de 2020 "tiene que ver con el expresidente Zapatero".

De hecho, según ha dicho, lo primero que "exige" Delcy Rodríguez cuando llega a Barajas es "hablar con Zapatero", porque el principal motivo para ir a España era "reunirse" con el expresidente.

Zapatero hizo negocio con Plus Ultra

Víctor Ábalos también ha espetado que Zapatero se llevó "una cantidad" indeterminada por presionar al entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, para que se llevase a cabo el rescate de Plus Ultra. Un negocio que haría con la protección del ministro Fernando Grande-Marlaska. "El vértice más importante es la protección que el Ministerio del Interior hace a este negocio", ha subrayado antes de apuntar directamente a una existente relación comercial con la consultora Acento.

"Las cloacas que existían antes con el PP siguen existiendo hoy en el Ministerio del Interior con el único objetivo de proteger a Zapatero", ha incidido antes de señalar que "Marlaska lleva siete años como ministro". Aun así, a pesar de que este sabría lo que pasa en su cartera, "hay un ministro en la sombra que se llama Segundo Martínez". "Marlaska no ejerce de ministro", ha sentenciado.

"Óscar López y Antonio Hernando son peligrosos"

Por otra parte, ha augurado que el fin de esta operación es derrocar a Pedro Sánchez; algo que estarían planeando Zapatero junto al que fuera su ministro de Fomento Pepe Blanco. Para ello, contarían con nexos dentro de Ferraz: "Oscar López y Antonio Hernando son las personas más peligrosas para el presidente". Por todo esto, Sánchez, según dice, puede acabar en la cárcel.

