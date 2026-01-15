Aldama amenaza a Víctor Ábalos con entregar pruebas para que lo imputen tras una bronca monumental

El empresario Víctor de Aldama se ha enfrentado directamente al hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, a quien ha amenazado directamente con entregar pruebas a la Justicia para que le imputen en el caso Koldo.

Víctor Ábalos ha ejercido de portavoz de su padre desde que el exministro entró en prisión debido a su vinculación con la trama Koldo. El hijo primogénito del que también fuera secretario de Organización socialista ha sido vinculado a la trama por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lo señaló como posible testaferro de su padre; sin embargo, hasta el momento no ha sido imputado.

Aldama entró de forma telefónica en Telecinco para hablar con el hijo de aquel que fuera su supuesto compañero en la trama Koldo, provocando una bronca monumental entre ambos. Entre otras cosas, Aldama acusó a Víctor Ábalos de "hablar de una serie de cuestiones en las que él no ha estado y de las que no tiene ni idea" y de hacerlo cobrando por ello. "Tú cobras porque vas a decir mentiras, yo voy a las televisiones sin cobrar porque digo la verdad", ha espetado en la entrevista que la cadena realizó al hijo de Ábalos durante la madrugada de este jueves.

De hecho, el propio Víctor Ábalos reconoció que cobraba dinero por ofrecer las entrevistas porque, según él, Aldama y su entorno le han "hundido la vida". "Tú no cobras porque te sobra la pasta, porque vives a todo tren; yo tengo que mantener a una familia. Cobro y cobraré lo que me da la gana", aseveraba mientras Aldama preguntaba "dónde están los 4 millones de euros" que, según él, le había dado a Ábalos.

En esta ácida conversación, Aldama aseguró que colaboraría con la Justicia aportando pruebas con el objetivo de que imputasen a Víctor Ábalos. "Lo que vamos a hacer a partir de mañana es hacer un escrito a fiscalía porque lo mismo acaba imputado", espetó antes de sentenciar que "es una realidad": "Yo no amenazo, cuando digo las cosas las cumplo".