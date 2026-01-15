Anticorrupción y las acusaciones populares piden al Supremo que Ábalos y Koldo sigan en prisión

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares lideradas por el PP han solicitado que el exministro de Transporte José Luís Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García continúen en prisión provisional ante la proximidad del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. No obstante, aun falta por conocerse la resolución del juez.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo convocó dos vistas este jueves para deliberar sobre los recursos presentados por Ábalos y Koldo en contra de la decisión tomada por el instructor del caso Koldo de enviarles a prisión provisional, comunicada y sin fianza después de apreciar riesgo "extremo" de fuga el pasado 27 de noviembre.

Fuentes jurídicas han señalado que todas las partes se han ratificado: la defensa del exministro y de su exasesor han pedido la libertad, mientras que la Fiscalía la prisión.

A las 10:30 de la mañana se ha abordado el recurso de Ábalos y media hora más tarde el de Koldo. Poco antes de la hora prevista para sesión relativa al exministro, el ex abogado de Ábalos, Carlos Bautista, ha llegado al Supremo, a pesar de que la semana pasada renunció a la defensa del ex ministro de Transporte debido al requerimiento del magistrado de acudir para defender el escrito de defensa que ya presentó antes de renunciar a su condición.

Escrito de defensa de Ábalos de cara al juicio

En el escrito, la defensa de Ábalos apuntó a una instrucción prospectiva que tendría como objetivo buscar su culpabilidad sin importar la realidad. Así, acusa al magistrado Leopoldo Puente de adherirse a la tesis de la acusación, lo que le habría hecho perder la imparcialidad necesaria para llevar a cabo la investigación.

De hecho, la defensa recrimina en el escrito no haber tenido acceso al material incautado, asumiendo que se ha incurrido en una vulneración de derechos del exsecretario de Organización socialista: "Se ha cerrado la instrucción sin darnos acceso a dicho material y sin poder proponer o practicar diligencias de análisis que contrarresten la versión acusatoria plasmada en el auto de procedimiento abreviado". Con ello, se habría, a su juicio, "vulnerado el derecho a un juicio equitativo".

En el escrito de defensa, el ex abogado del ex ministro solicitó también una amplia batería de testigos. Entre ellos se encuentran Fernando Grande – Marlaska, ministro de interior; Francina Armengol, presidenta del Congreso y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.