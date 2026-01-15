Aterrizaje de emergencia en El Prat por amenaza de bomba

Un avión de Turkish Airlines —en el que viajaban 148 pasajeros y siete tripulantes— ha realizado este jueves un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barcelona al registrar una amenaza de bomba a bordo que ha activado la actuación de las fuerzas de seguridad, según ha informado la Guardia Civil.

El pasaje de la aeronave ha desembarcado por su propio pie y se encuentra en una zona segura, ha detallado Protección Civil, que ha activado el plan de emergencia Aerocat para hacer seguimiento de la "situación de riesgo" en el aeropuerto que, según Aena, continúa operando con normalidad.

ℹ️ El Aeropuerto Josep Tarradellas #Barcelona-#ElPrat está operando con total normalidad. 👉 A causa de una amenaza en un vuelo se han activado los protocolos y las Fuerzas de Seguridad están evaluando la situación. pic.twitter.com/vHLLCtZTbV — Aena (@aena) January 15, 2026

Los Mossos d'Esquadra están colaborando con el gestor aeroportuario y la Guardia Civil, que está inspeccionando el avión. La presunta amenaza "no afecta en ningún caso al funcionamiento" de la instalación, destacan.

Un vuelo Estambul-Barcelona

El TK1853 ha despegado de Estambul a las 9:22 horas, con cerca de media hora de retraso, según el portal de información aérea Flight Radar.

Fuentes del dispositivo de seguridad señalan que la amenaza se ha recibido en torno a las 10 de la mañana y el avión ha aterrizado en El Prat a las 10:57, también con una demora de unos 30 minutos respecto a la hora prevista de llegada a Barcelona.

Los movimientos registrado por Flight radar revelan que el avión voló en círculos durante unos 20 minutos antes de emprender el aterrizaje.

Una vez se encontraba en el aeropuerto, el avión —un Airbus A321— ha sido derivado a una zona de seguridad para que procediera a su estacionamiento y el desembarque del pasaje una vez realizadas las comprobaciones oportunas.