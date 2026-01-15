Caso DGAIA: demandan a un exconsejero de ERC, otra de Junts y dos altos cargos de los gobiernos separatistas

Los escándalos de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) ya están judicializados. Una entidad llamada "Guardianes de la Inocencia" se ha querellado contra un consejero de ERC, una consejera de Junts y dos altos cargos de los gobiernos separatistas. Se trata del exconsejero de ERC Chakir El Homrani, que dirigió el departamento de Asuntos Sociales de la Generalidad entre mayo de 2018 y mayo de 2021, su predecesora, Violant Cervera, de Junts, al frente de la consejería entre mayo de 2021 y octubre de 2022, el exsecretario general de la consejería Josep Ginesta, que ejerció esa función entre 2016 y finales de 2020 y Ester Sara Cabenes, directora de la DGAIA.

La querella abarca tanto el descontrol financiero como el caso de las continuas violaciones a una menor de 12 años que fue prostituida por una red de pederastas. Ese caso, que trascendió en mayo del pasado año, fue el detonante de un escándalo con varias ramificaciones. La primera de ellas es que cuando la víctima tenía 15 años y estaba bajo amparo de la administración autonómica, se decidió dejarla ir a vivir con una pareja de 25 años.

Ese descontrol era también la práctica habitual en materia económica. Un testigo protegido reveló toda clase de procedimientos ilegales en la gestión del dinero destinado a la atención a los menores, una actividad que la Generalidad tiene externalizada en manos de un grupo de fundaciones y empresas muchos de cuyos altos cargos son de ERC o han sido designados por el partido de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián. La Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude han denunciado contratos irregulares por más de 98 millones de euros entre 2016 y 2020 así como prórrogas ilegales de contratos por valor de 86 millones de euros.

Las acusaciones

Mientras el gobierno de Salvador Illa y ERC tratan de sofocar el caso en el parlamento con una comisión de investigación dirigida por socialistas, republicanos y Junts, el caso está ya en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. La denuncia, difundida por el digital El Món señala que El Homrani podría haber cometido los delitos de prevaricación y malversación, igual que su sucesora en el cargo, Violant Cervera, de Junts.

A Ginesta, exsecretario general de la consejería, se le atribuye el diseño del sistema que permitió el descontrol de las prestaciones sociales y recursos destinados a la atención a la infancia. Y a Ester Sara Cabenes se la denuncia además de por el descontrol financiero porque fue bajo su mandato en la DGAIA cuando se desatendió a la menor de 12 años violada y prostituida.