El abogado de Aldama, José Antonio Choclán, asume la defensa de Julio Iglesias

El artista español Julio Iglesias ha contratado al abogado José Antonio Choclán para que se encargue de su defensa tras la denuncia que ha recibido la Fiscalía de la Audiencia Nacional por haber cometido un presunto delito de agresión sexual.

El pasado 5 de enero, el Ministerio Público recibió dicha denuncia contra el cantante presentada por dos exempleadas. Entre otras cuestiones, especificaban que las contrataciones se hacían en base al físico, siempre eligiendo entre mujeres jóvenes, y que las mismas eran sometidas a una situación de acoso sexual.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el cantante ha elegido al prestigioso abogado para que lleve su defensa de cara al proceso judicial, que se encuentra en una fase muy preliminar. José Antonio Choclán es un letrado reconocido por conseguir pactos con la justicia.

Mientras tanto, la Fiscalía tiene pensado tomar declaración en calidad de testigos protegidas a las dos mujeres que interpusieron la denuncia. Estas se encuentran representadas por la organización Women's Link, y achacan al cantante presuntos casos de agresión sexual en 2021.

Los hechos habrían tenido lugar con dos extrabajadoras del hogar de sus casas en República Dominicana, Bahamas y España. En concreto, una de ellas se dedicaba a la limpieza y la otra ejercía como fisioterapeuta. La causa investigada por la Fiscalía se encuentra secreta y en una fase preliminar, lo que quiere decir que esta todavía podría ser archivada en los próximos días si la Fiscalía no observa indicios de delito.

No es la primera vez que la familia del cantante contrata a Choclán como abogado: el hermano del cantante, Carlos Iglesias, lo contrató para su defensa al ser juzgado por un delito de fraude a Hacienda. Este también es letrado que defiende al empresario vinculado a la trama Koldo Víctor de Aldama en los diferentes procesos en los que se encuentra inmiscuido.

Choclán también defendió al futbolista Cristiano Ronaldo en el proceso por fraude fiscal, por lo que se encuentra acostumbrado a los casos mediáticos. También defendió a la amiga íntima del Rey emérito Juan Carlos I, Corinna Larsen, la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, la exalcaldesa de Valencia ya fallecida Rita Barberá, o al empresario David Marjaliza en la trama Púnica.

