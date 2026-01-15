El juez Leopoldo Puente rechaza la responsabilidad civil de Aldama y dice que Koldo "no está legitimado" para pedirla

El magistrado Leopoldo Puente ha denegado la petición de la defensa de Koldo García Izaguirre con la que pretendía que el Tribunal Supremo abriese una pieza de responsabilidad civil a Víctor de Aldama y le impusiese medidas cautelares e incluso la prisión preventiva.

En un escrito enviado por la abogada de Koldo al Supremo, la defensa de este pedía que se abriese una pieza de responsabilidad civil y se le pidiese una fianza, así como la entrada en prisión preventiva al empresario vinculado a la trama Koldo. Esta exigencia buscaba que se tomaran las mismas medidas cautelares que se les han impuesto a Koldo y al exministro José Luis Ábalos, a los que se les ha exigido que abonen una fianza de 60.000 euros.

Sin embargo, en una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado encargado del caso en la parte que se encuentra en el Alto Tribunal rechaza estas medidas recalcando que la fianza es pedida a Ábalos y Koldo como medida preventiva para pagar "posibles indemnizaciones en favor de Ineco y Tragsatec" por las posibles "responsabilidades civiles" que tengan los exdirigentes socialistas. Algo de lo que no se acusa a Víctor de Aldama, por lo que no proceden tales medidas.

Además, el juez carga contra la defensa de Koldo aseverando que "es evidente, por otro lado, que el acusado en esta causa, don Koldo García Izaguirre, carece por completo de legitimación para interesar la adopción de medidas cautelares orientadas a asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de este procedimiento frente a otro de los también acusados en esta causa especial".

Por ello, recrimina al exasesor ministerial que busque la adopción de medidas cautelares para otros encausados cuando no es su responsabilidad ni se encuentra legitimado para ello. "Contra esta resolución, que no es firme, cabrá interponer recurso de reforma y/o subsidiario de apelación, en los plazos, respectivamente, de tres o cinco días a contar de su notificación", recuerda el escrito del magistrado instructor.

Esta providencia se ha dado a conocer un día antes de que acabe el plazo para que ambos encausados aporten la fianza de 60.000 euros y el mismo día que el mismo magistrado debe acordar si mantiene las medidas cautelares que hasta ahora ha impuesto a Koldo y Ábalos, o bien, como piden los imputados, se las rebaja y estos pueden salir de prisión con retirada de pasaporte y comparecencia cada 15 días en sede judicial.