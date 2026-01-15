La Fiscalía pide archivar la querella contra Zapatero sobre sus vínculos criminales con Maduro

La Fiscalía ha solicitado archivar la querella presentada por la asociación Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sobre sus vínculos criminales con el exdictador venezolano Nicolás Maduro.

Hazte Oír presentó una querella en la Audiencia Nacional contra Zapatero por la presunta participación del expresidente español en delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6, Antonio Piña, abrió diligencias y pidió informar a la Fiscalía.

En un escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el fiscal reconoce que, si bien no observa indicios de delito, la Audiencia Nacional es competente para juzgar los hechos: "Por todo lo expuesto, el fiscal interesa que se declare competente para conocer los hechos, denunciados en la querella y calificados en ella como constitutivos de delitos de tráfico de drogas, pertenecientes a organización Criminal y blanqueo de capitales y procedentes del narcotráfico".

"Seguidamente, se admita o se desestime la querella al amparo del artículo 313 de la Lecrim –Ley de Enjuiciamiento Criminal—, por no ser los hechos constitutivos de los delitos denunciados ni de ningún otro delito, sin que hubiera habido siquiera necesidad de plantearse la competencia con carácter subsidiario. El fiscal no aprecia que los hechos denunciados presenten unos mínimos caracteres de delito, como se afirma en el auto de incubación", añade.

"No obstante, no consideramos necesario recurrir formalmente ese auto de incubación y de pase al fiscal para informe solo sobre la competencia. No obstante, si el juzgado no lo considera así tómese este informe como recurso de Reforma y subsidiaria a apelación contra el auto de incubación para que tras ser estimado igualmente por esta vía se admita o se desestime la querella al amparo de lo dispuesto en el artículo 313 de la Lecrim", concluye.

Corresponde al juez decidir si se investiga

Ahora el magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña tendrá que decidir si archiva la querella o abre una investigación a Zapatero.

La querella presentada por Hazte Oír, a la que tuvo acceso Libertad Digital, sostiene que entre Zapatero y Maduro "existía una relación de afinidad, confianza y cooperación que trascendía la mera cortesía institucional" y la asociación apunta a que el exdirigente español "se convirtió en un colaborador necesario de todas las actividades realizadas por Nicolás Maduro y su gobierno, incluidas las delictivas perseguidas penalmente por las autoridades y tribunales norteamericanos".

En el escrito también hace referencia a la relación de Zapatero con Delcy Rodríguez, la entonces vicepresidenta venezolana y "figura central del régimen y señalada en diversos contextos como integrante del núcleo de poder que conforma la estructura acusada penalmente". En concreto se hace referencia a los mensajes publicados por la prensa en los que Zapatero se refería a Delcy como su "amiga".

De igual manera, la querella argumenta que las acusaciones contra el régimen venezolano "no eran ni incipientes ni desconocidas" por lo que la asociación apunta a que es razonable que Zapatero "no solo conocía, sino que no podía ignorar, la naturaleza presuntamente criminal de la estructura con la que se relacionaba de forma continuada, así como los riesgos asociados al tránsito de capitales en un entorno de gravedad penal acreditada internacionalmente".

La querella "carece de sentido"

Por su parte, la Fiscalía Antidroga carga contra la querella aseverando que el escrito encuadraba a Zapatero en el Cártel de los Soles de forma directa o indirecta pero que el mismo "no señala cuáles son los hechos relativos al tráfico de drogas, la importación o distribución, las cantidades, las fechas, los tipos de droga, los territorios españoles en que se ha importado o distribuido, la forma en que se ha efectuado o los destinatarios".

"Ocurre que en la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino se recogen conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo ni apoyo fáctico alguno", sentencia el escrito. Así, apostilla que, aunque exista una vinculación de Zapatero con Maduro, la investigación de la Justicia estadounidense contra el exlíder chavista, no se puede deducir en estos momentos que Zapatero se encuentre vinculado a sus actividades delictivas.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com