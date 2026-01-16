Pues iba en serio. El bloguero, guionista y periodista, entre otras muchas cosas, Roberto Enríquez Higueras, conocido con el alias artístico de Bob Pop, pretende disputarle a Gerardo Pisarello la candidatura a la alcaldía de Barcelona. A tal efecto ha anunciado que este sábado presentará su candidatura a las primarias de los Comunes.

Bob Pop manifestó por primera vez sus intenciones en el programa de Àngels Barceló en la emisora Ser, del que es colaborador habitual. Fue el pasado 6 de octubre cuando dejó caer que le gustaría ser alcalde de Barcelona para "devolver la ciudad a la gente" y dijo que "mi programa electoral se resumiría en algo muy fácil, una ciudad donde todo aquello que fuera necesario no fuera un negocio".

Sin embargo, un dilema atenazaba entonces al personaje: "¿Puede uno seguir viviendo de lo suyo y entrar en política? Claro, si yo, por ejemplo, imagínate que llego a ser candidato a la alcaldía, yo ya no puedo colaborar contigo. Entonces yo pierdo ese sueldo. ¿Podría seguir haciendo teatro, haciendo tele? Probablemente no. Entonces, ¿de qué vivo? Esto me está haciendo reflexionar sobre quién puede permitirse entrar en política".

Presentación este sábado

Cuatro meses después de aquellas cogitaciones, Bob Pop ha tomado una decisión. Y la ha hecho pública a través de su cuenta en Instagram: "Este sábado presento mi candidatura a las primarias para ser alcalde de Barcelona, y me gustaría mucho que me acompañarais. Es un proyecto que quiere sumar a mucha más gente y hacer una ciudad para todas nosotras. Cuantas más seamos, más sentido tendrá todo esto. Será un acto abierto, divertido y para venir con quien quieras. ¡No te lo pierdas! Y si conoces a alguien a quien le pueda interesar, ¡invítale! ¡Nos vemos el sábado!".

De modo que el elegido por Ada Colau, el diputado en el Congreso y exteniente de alcalde de Barcelona Gerardo Pisarello, tendrá que afrontar unas primarias con Bob Pop, quien había colaborado con los Comunes y ha teloneado a Ada Colau en campañas electorales y actos organizados por el Ayuntamiento de la capital catalana.

En teoría, Pisarello no debería tener grandes problemas para superar en las primarias a Bob Pop, dado el férreo control que ejerce sobre las bases la dirigencia de los Comuns. Sin embargo, la irrupción del Bob Pop abre un escenario prácticamente inédito para los de Colau para designar a su candidato a la alcaldía de Barcelona. En las tres últimas campañas no hubo duda alguna. Colau fue la elegida sin debate interno de ningún tipo. Tras perder las últimas elecciones, la exalcaldesa decidió dar un paso al lado para dedicarse al activismo, lo que ha abierto las puertas a la pugna entre Pisarello y Bob Pop.