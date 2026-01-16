Despreciable ataque de Podemos a María Corina Machado: "Se ha arrastrado como un gusano"

La reunión de tres horas de la líder opositora María Corina Machado con Donald Trump, celebrada dos semanas después de la operación que descabezó al régimen con la captura de Nicolás Maduro para entregarlo ante la Justicia ha irritado a Podemos, férreo aliado del chavismo y que sigue clamando contra lo que denominan "secuestro" del dictador.

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha arremetido contra el encuentro, que finalizó con la afirmación de Machado de que cuentan con Trump "para la libertad en Venezuela" y con la foto de ambos portando la medalla del Nobel de la Paz, y contra la líder opositora, a la que ha cubierto de descalificativos. "María Corina Machado se ha arrastrado como un gusano, lamiendo las botas a Trump, siendo una vendepatrias, y Trump le ha sometido a una humillación histórica", ha asegurado Fernández.

María Corina Machado se ha arrastrado como un gusano lamiendo las botas a Trump, siendo una vendepatrias, y Trump le ha sometido a una humillación histórica. pic.twitter.com/C7KGuEJXcL — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) January 16, 2026

El podemita ha hablado de ello en una entrevista en Cuatro en la que ha apuntado que la "humillación es absolutamente histórica y el ridículo antológico". "No tiene ningún tipo de dignidad", ha dicho sobre quien lleva luchando años de forma heroica por devolver la libertad al pueblo venezolano tras dos décadas de opresión del chavismo.