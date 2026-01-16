El descanso motero de Feijóo en Valladolid

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se detuvo este viernes en una concentración motera en Tordesillas de camino a Valladolid, donde tenía previsto participar en un encuentro del Grupo de Trabajo del Partido Popular Europeo bajo el título "Impulso de la Competitividad Europea, retos y oportunidades".

Antes del acto político, Feijóo y su equipo hicieron una pausa en la localidad vallisoletana, que celebra estos días una multitudinaria concentración motera en el Parque de Valdegalindo denominada Motauros. Allí, Feijóo se dejó ver con algunos de los asistentes y posó para los fotógrafos subido en una moto de gran cilindrada con una cazadora motera.

La concentración motera Motauros prevé reunir más asistentes que en la anterior edición, en que sumó a 21.785 moteros, con la celebración entre otras actividades de un festival de pop-rock y un bike-show.