El Gobierno del País Vasco ha arrancado este mismo viernes al Gobierno el traspaso de cinco nuevas competencias, entre las que se encuentran las prestaciones por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, el Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Baracaldo (Vizcaya). El Gobierno autonómico gestionará todas ellas a partir del 1 de enero de 2027 salvo la de Salvamento Marítimo, que asumirá desde el 1 de octubre de este mismo año.

Mientras el acuerdo se oficializaba en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tras una reunión entre el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres y la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, el presidente del País Vasco, Imanol Pradales, advertía en un acto ante la cúpula de su partido que estas transferencias no bastan. En una intervención en el Foro Capital de Fundación Vital en Vitoria, ha señalado que se abre "una nueva fase de negociación" sobre todas las competencias pendientes recogidas en el Estatuto vasco, entre las que están los aeropuertos.

Pradales ha avisado de que están preparando un Informe de evaluación que recoge "los cumplimientos y los incumplimientos de los acuerdos suscritos", y esta será "la base para la reválida bilateral". "Voy a ser muy claro: esta reválida bilateral será clave para acreditar la voluntad política real del Gobierno español y del presidente Sánchez ante el actual curso político", ha dicho el nacionalista antes de recordar que este último año se han logrado diez nuevas competencias y que "desde octubre, el Gobierno español tiene sobre la mesa las 10 propuestas que restan para el cumplimiento íntegro del Estatuto". "Este es un pacto político entre iguales que no puede ser moneda de cambio ni instrumento de supervivencia política. La desnaturalización del Estatuto es inaceptable. Los vascos no vamos a permitir que se pervierta el elemento normativo original, el espíritu y la letra del pacto político", ha insistido.

Se da la circunstancia de que sus palabras llegan apenas 24 horas después de que el presidente de Aena, Maurici Lucena, descartara de plano un traspaso de la gestión aeroportuaria, que ambicionan también los nacionalistas catalanes. En un desayuno informativo en Madrid, Lucena lanzó una reflexión sobre la "insistencia digna de mejor causa" de los que cuestionan "la integridad de los activos de Aena" y "solicitan la transferencia de los aeropuertos a las comunidades autónomas". Lucena recordó que Aena es propiedad del Estado al 51% y señaló que hay "un límite" en la tentación de "imponer el rodillo" al 49% privado: "Lo que objetivamente perjudica o beneficia a Aena". La cesión, "por mucho que un Gobierno quisiera imponerla en el Consejo de Administración de Aena, sería nula de pleno derecho", avisó.

Exprimir a Sánchez

En el acto, Pradales también habló de las perspectivas de Sánchez, quien a su juicio convocará elecciones "cuando le convenga". El PNV, señaló, "jugará mientras haya partida" y si "viene un adelanto electoral, jugará otra partida".

"Mientras haya partido, vamos a jugarlo" para sacar adelante, entre otras cosas, "operaciones de arraigo industrial", mejorar la capacidad y la potencia de la red eléctrica vasca, para "poder avanzar en términos de autogobierno" y también "en términos de reparto de menores no acompañados en el ámbito migratorio".