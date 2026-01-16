El bulo de la bomba lapa que difundieron Javier Ruiz y Jesús Cintora llega al Congreso

El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una serie de iniciativas parlamentarias tras conocerse el informe del Consejo de Informativos de TVE que analiza el funcionamiento de los programas Malas Lenguas y Mañaneros 360, según ABC. El documento, de más de 140 páginas, examina tanto los contenidos emitidos como los criterios editoriales y los procedimientos internos aplicados en ambos formatos.

El órgano interno de RTVE concluye que estos espacios incumplen de manera reiterada los principios básicos que rigen la información en la televisión pública. Entre los ejemplos citados figura la difusión de una noticia falsa relacionada con un supuesto plan para atentar contra el presidente del Gobierno, atribuida a un agente de la Unidad Central Operativa (UCO), que posteriormente fue desmentida por los propios servicios de verificación de RTVE.

A raíz de este episodio, el grupo parlamentario popular reclama explicaciones al presidente de la Corporación, José Pablo López, sobre los motivos por los que una información descartada internamente llegó a emitirse y por qué la rectificación no se realizó con la misma visibilidad que la noticia original, tal y como establecen las normas internas y la legislación vigente.

El informe del Consejo de Informativos también pone el foco en el enfoque editorial de los programas, señalando un tratamiento que, según sus conclusiones, favorece de forma recurrente al Ejecutivo y a posiciones afines al PSOE, mientras que determinadas informaciones críticas con el Gobierno reciben una atención secundaria o quedan fuera del debate. El PP pregunta si esta línea es compatible con las obligaciones de neutralidad, pluralismo e imparcialidad propias del servicio público.

Otro de los aspectos analizados es el papel de los colaboradores y tertulianos. El documento recoge varias intervenciones con un tono considerado ofensivo o descalificador que no fueron corregidas en directo, a pesar de que el Manual de Estilo de RTVE exige velar por un lenguaje respetuoso y por la calidad del debate. Los populares solicitan aclaraciones sobre los mecanismos de supervisión editorial y sobre las razones por las que estos controles no se aplicaron en los casos señalados.

Asimismo, el informe cuestiona la externalización de la producción de ambos programas, una práctica que, según el Consejo de Informativos, podría contradecir el espíritu de la Ley 17/2006 y del Mandato Marco, además de generar duplicidades y sobrecostes. En este sentido, el PP pide información sobre las medidas previstas para evitar la repetición de equipos en coberturas informativas y para clarificar quién asume las decisiones editoriales finales.

El Consejo concluye que la falta de definición en la cadena de responsabilidades dificulta la rendición de cuentas y advierte de que estas prácticas pueden afectar a la credibilidad de RTVE como medio de comunicación público. Un diagnóstico que ha llevado al Partido Popular a exigir respuestas políticas sobre la gestión informativa de estos espacios.

El caso del bulo de la bomba lapa

Entre los ejemplos de malas prácticas, el informe detalla cómo ambos programas difundieron el bulo de una supuesta bomba lapa contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 30 de mayo de 2025. El Consejo de Informativos concluye que Televisión Española propagó ese bulo a sabiendas de que era falso, lo que convierte el episodio en "uno de los casos más graves de malas prácticas y manipulación informativa" registrados por el organismo.

Desde primera hora de ese día se conocía el contenido completo de los mensajes, incluidos aquellos que demostraban que no existía ningún plan para atentar contra el presidente del Gobierno. Sin embargo, los programas emitieron rótulos y fragmentos editados que inducían al espectador a creer que un agente de la UCO, supuestamente vinculado al entorno de Isabel Díaz Ayuso, hablaba de colocar una bomba lapa a Pedro Sánchez. El Consejo considera que esta omisión de mensajes clave no fue accidental, sino deliberada, y que la conversación hacía referencia en realidad a un temor a sufrir un atentado, no a perpetrarlo.

los Servicios Informativos de TVE confirmaron que la información no era cierta, motivo por el cual no se emitió en los Telediarios, y que Verifica RTVE tuvo que desmentir posteriormente el bulo difundido en La Hora de La 1, Mañaneros 360 y Malas Lenguas. "La emisión de noticias falsas es incompatible con programas que se anuncian como aquellos que quieren acabar con los bulos", afirma el informe del Consejo de Informativos de TVE.