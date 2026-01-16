El Supremo fija en febrero las cuestiones previas de la trama Koldo para celebrar el juicio en abril

El Tribunal Supremo ha fijado la vista oral de las cuestiones previas de la trama Koldo para el 6 de febrero del presente año con el objetivo de que, si se estiman, el juicio tenga lugar en abril del presente año.

El Supremo ultima la preparación del juicio de la trama Koldo, por la que se investiga al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario vinculado a la supuesta organización criminal Víctor de Aldama. Para ellos, la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años, 19,5 años y 7 años de prisión respectivamente por haber cobrado supuestas mordidas por la adjudicación de compra de mascarillas.

Según han informado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el Alto tribunal ha fechado en el día 6 de febrero a las 10 horas la vista oral de las cuestiones preliminares, en las que el tribunal que juzgue a la trama decidirá si finalmente se debe ir a juicio o estima alguna de las causas de nulidad interpuestas por las defensas. En tal caso, en el de que se admitiesen las causas de nulidad, el caso quedaría archivado.

Aun así, estas mismas fuentes han recalcado a este diario que, aunque se hayan presentado estas causas, se espera que el caso llegue a juicio oral y que este tenga lugar en el mes de abril. Probablemente, han precisado, el juicio se dará a la vuelta de la Semana Santa.

En primer lugar, la vista de cuestiones preliminares servirá para que el tribunal presidido por el magistrado del Supremo Andrés Martínez Arrieta explique a las defensas cuáles de los testigos que han pedido que declaren en el juicio han sido aceptados; además de informarles sobre si admiten las peticiones que han realizado los equipos jurídicos de la supuesta organización criminal.

Ábalos y Koldo, al banquillo en febrero

En concreto, la defensa del exasesor ministerial ha pedido que le entreguen varias pruebas anticipadas. Entre ellas, se encuentra recibir una copia de los teléfonos que le fueron incautados a Koldo García en el momento de su detención; lo que, si se deniega, estaría generando, según explicó la abogada de Koldo en su escrito de defensa, la vulneración de su derecho a la defensa por no poder contar con lo que, consideran, es la única prueba real de los hechos. Esta consideración se debe a que, según Koldo, las acusaciones de Aldama son infundadas y van en connivencia con el ‘relato fabulado’ realizado por el fiscal Anticorrupción

Esta vista oral del día 6 de febrero contará con la presencia de los acusados, según queda estipulado en el artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim); por lo que será la primera vez que José Luis Ábalos, Koldo y Aldama se sentarán en el banquillo de los acusados del Supremo.

Martínez Arrieta y Marchena, en el tribunal

El tribunal que juzgará a la trama Koldo en la rama por el cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones de compra de mascarillas será presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta. Junto a él, se encontrarán los magistrados Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández. Ábalos, Koldo y Aldama tienen más causas abiertas divididas entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.