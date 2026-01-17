Menú
España

La Lupa. Gaspar Zarrías, condenado por los ERE y ahora consultor millonario

Rubén Arranz pone el foco en Gaspar Zarrías, antiguo dirigente socialista condenado a 9 años por el caso de los ERE

Rubén Arranz pone el foco en Gaspar Zarrías, antiguo dirigente socialista condenado a 9 años por el caso de los ERE

Temas

0
comentarios