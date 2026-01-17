Salvador Illa se lesiona corriendo, suspende su agenda y acude a un centro médico con un fuerte dolor en una pierna

Salvador Illa ha tenido que ser tratado en un hospital por un fuerte dolor en una pierna tras haber realizado su habitual entrenamiento diario. El presidente de la Generalidad es un gran aficionado a correr y le gusta participar en pruebas de fondo, medias maratones e incluso maratones. El año pasado corrió la maratón de Barcelona y logró un tiempo de 3:41:07. Dijo estar muy satisfecho porque su objetivo era no superar las cuatro horas.

Este sábado, tras haber realizado su habitual sesión y después de una visita institucional al Ayuntamiento de la localidad tarraconense de Ascó, Illa ha acudido a un centro médico aquejado de un fuerte dolor en una pierna. Fuentes de la Generalidad matizan que no ha sido ingresado y que está en buen estado.

Illa, que cumplirá 60 años el próximo mes de mayo, es un ferviente partidario del ejercicio y todos los días corre un mínimo de diez kilómetros antes de arrancar su jornada oficial. Todo indica que habría sufrido una sobrecarga muscular. Tras la visita al Ayuntamiento de Ascó, a puerta cerrada, ha tenido que suspender su agenda.