A causa del grave accidente ferroviario ocurrido en la tarde de este domingo en Adamuz (Córdoba), que se ha saldado con al menos 21 víctimas mortales, la entidad pública Adif ha anunciado que la circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Huelva seguirá suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero. Además, se verán afectadas las relaciones entre Madrid y Cádiz, Algeciras y Granada.

🔴 Trabajamos en coordinación con los servicios de emergencia y empresas ferroviarias en el accidente que ha tenido lugar en Adamuz (Córdoba). ✖️🚄 La circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Huelva seguirá suspendida, al menos, durante… https://t.co/UNHi8zFT54 — Adif (@Adif_es) January 18, 2026

Añadía que están trabajando "en coordinación con los servicios de emergencia y empresas ferroviarias en el accidente".

Las estaciones de Madrid Puerta de Atocha, Córdoba Julio Anguita y Sevilla Santa Justa permanecerán abiertas toda la noche con espacios para atender a familiares de las víctimas que lo puedan necesitar. Por su parte Iryo, empresa que operaba uno de los dos trenes afectados, también tendrá lugares para los afectados en Atocha, Sevilla y Córdoba.

ℹ️ Comunicado de Renfe sobre el accidente ferroviario de Adamuz. pic.twitter.com/ktsmfrsIsD — Renfe (@Renfe) January 18, 2026

Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Ha lanzado un comunicado en el que recoge un relato de los hechos según el cual, el tren que venía de Málaga, de la empresa Iryo, descarrila, invade la vía contraria y provoca el descarrilamiento del Alvia Madrid-Huelva.