Así se vivieron los primeros momentos tras el accidente de tren en Córdoba

Un empleado de la tripulación de uno de los trenes siniestrados en Adamuz, Córdoba, da instrucciones a los pasajeros.

LD / Agencias

Al menos 21 personas han muerto y otras 75 han resultado heridas al descarrilar dos trenes de alta velocidad en el término de Adamuz (Córdoba).

Además, varias personas se encuentran atrapadas tras el descarrilamiento, según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, que ha movilizado a los bomberos, los sanitarios y a la Guardia Civil.

Según informa en X la cuenta de InfoAdif, el tren de LD AV Iryo 6189 Málaga-Puerta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de LD AV 2384 Puerta de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado.

