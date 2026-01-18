Begoña Gómez ordenó frenar su 'software' tras estallar el escándalo de sus negocios privados

Nueva vuelta de tuerca en el 'caso Begoña'. Las diligencias que instruye el magistrado Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid arrojan nuevos indicios sobre la opacidad que rodea a la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez. Según una información publicada por El Confidencial, la empresa Making Science SL ha revelado que Begoña Gómez paralizó el desarrollo de su aplicación informática en cuanto la presión mediática y judicial comenzó a cercar sus actividades en la Universidad Complutense.

El testimonio de la compañía tecnológica es clave: tras una reunión celebrada el 7 de febrero de 2024 para iniciar una segunda fase del proyecto, Making Science envió un presupuesto que nunca obtuvo respuesta. La "vía muerta" en la que entró el software coincide milimétricamente con el estallido del caso Koldo y las revelaciones sobre sus vínculos con Javier Hidalgo y Víctor de Aldama.

El papel de la "secretaria"

La documentación remitida al juzgado no solo pone el foco en la paralización del trabajo, sino que apuntala los indicios de malversación. Making Science confirma que Cristina Álvarez, asesora de protocolo del Ministerio de Presidencia y sufragada con fondos públicos, participó activamente en al menos tres reuniones relacionadas con el software privado de Gómez.

Este hecho refuerza la tesis de la acusación sobre el uso de recursos de La Moncloa para fines estrictamente personales, una línea de investigación que mantiene a la esposa del líder del PSOE en una situación judicial cada vez más comprometida.

Un software bajo sospecha

Aunque inicialmente se habló de cifras inferiores, la investigación de la UCO y el juez Peinado ya cifra en más de 300.000 euros el valor de los trabajos realizados por gigantes como Indra, Google y Telefónica para la Cátedra de Transformación Social Competitiva.

Cabe recordar que, tras obtener este desarrollo de forma gratuita gracias a estas grandes empresas, Gómez registró la aplicación a su nombre y creó una sociedad limitada para explotarla. Ante la exigencia de la Universidad de que entregue el software, el entorno de Gómez se escuda en que el proyecto nunca se terminó, una versión que ahora choca con la cronología de Making Science: el desarrollo no se paró por falta de viabilidad técnica, sino por el "pánico" ante la publicación de sus negocios secretos.

El calendario no deja lugar a dudas: el 20 de febrero de 2024 la UCO detenía a la trama de las mascarillas y el 29 del mismo mes, se conocieron las reuniones de la mujer del presidente para presentar negocios. Fue entonces cuando el software, que iba a ser la joya de la corona de su cátedra, quedó guardado en un cajón mientras la justicia empezaba a llamar a su puerta.