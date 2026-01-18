Menú
España

No Te Equiwokes. Los Mitos Progres

Nuria Richart analiza el libro del filosofo Michael Huemer que desmonta, con datos y rigor, las ideas más influyentes y repetidas del progresismo

Nuria Richart analiza el libro del filosofo Michael Huemer que desmonta, con datos y rigor, las ideas más influyentes y repetidas del progresismo
0
comentarios