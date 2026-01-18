Menú
España

Noticias La Trinchera. Corina Machado entrega su medalla del Nobel a Trump tras su reunión

El equipo de La Trinchera repasa la actualidad semanal tras la reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump y María Corina Machado

El equipo de La Trinchera repasa la actualidad semanal tras la reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump y María Corina Machado

Temas

0
comentarios