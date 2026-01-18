El ministro Puente dice que "el accidente es muy raro" y que "es muy difícil de explicar"

A las 00:45 de la madrugada, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido ante la prensa para ofrecer una primera valoración tras el accidente ferroviario ocurrido en Córdoba. El titular de Transportes ha señalado que, por el momento, "se desconocen" las causas del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad y que probablemente no se conocerán hasta dentro de "mínimo un mes".

"El accidente es muy raro y es muy difícil de explicar", ha dicho Puente, quien ha afirmado que el tramo en el que ha tenido lugar el accidente había sido renovado recientemente. "El tren Iryo no llega a cuatro años y la vía está renovada" desde el pasado mes de mayo.

🔴Óscar Puente, ministro de Transportes: "El accidente es completamente extraño, en una recta". https://t.co/Mr5NI9bgQe pic.twitter.com/NoZ6Olm15J — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 18, 2026

Además, ha confirmado que la totalidad de los heridos ya han sido trasladados a dependencias hospitalarias. "Muy probablemente serán más de los 21 muertos que se han dado", ha lamentado el ministro.

Estas declaraciones las ha hecho posteriormente a señalar en redes sociales que "las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo. La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas".

La última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que… https://t.co/mqewlNBmDf — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 18, 2026

El descarrilamiento afectó a un tren Iryo en el que viajaban aproximadamente 300 personas. El tren, según la compañía, había partido de Málaga a las 18.40 horas. Sus tres últimos vagones, el 6, 7 y 8, salieron de la vía por motivos que se desconocen en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también descarriló y en el que viajaban unas cien personas.

Los trabajos de los bomberos se centran en ese tren, según ha confirmado en RTVE el jefe de bomberos del consorcio de Córdoba, Paco Carmona. Según ha relatado, están centrados "en sacar personas" de los dos vagones que salieron despedidos y ha señalado que los dos vagones están "muy deshechos", con "hierros y asientos retorcidos". "Tenemos que retirar fallecidos para acceder a algún vivo. Están siendo labores complicadas, duras", ha dicho.