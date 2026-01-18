Al menos cinco muertos al descarrilar dos trenes de alta velocidad en Córdoba

Al menos cinco personas han muerto por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la estación de Adamuz, Córdoba. El accidente se ha producido cuando un convoy de la compañía Iryo ha descarrilado en los desvíos de entrada de la vía 1 de la estación, para acto seguido invadir la vía contigua, por la que circulaba un tren Alvia que también ha descarrilado.

El tren había salido de Málaga a las 18,40 horas y el accidente se produjo a las 19,45, una hora después. Según la información de la compañía Iryo viajaban a bordo 317 personas. Han descarrilado los tres últimos vagones y por el momento se desconoce el número total de heridos y su estado, pero sí se sabe que hay personas todavía atrapadas entre los restos.

A raíz de este accidente circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendida.

Según informa en X la cuenta de InfoAdif, información de servicio sobre el estado de la infraestructura y la circulación ferroviaria en la red de Adif, el accidente ha obligado a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia.

El tren de LD AV Iryo 6189 Málaga - Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por vía contigua circulaba tren de LD AV 2384 Pta. de Atocha - Huelva , que también ha descarrilado. — INFOAdif (@InfoAdif) January 18, 2026

Un vídeo desde el lugar publicado en una cuenta de la red social X muestra el estado de uno de los trenes implicados, en el accidente, con uno de los vagones completamente volcados.

Ha volcado por completo el último vagón. pic.twitter.com/EgzOhMReko — Adri Vélez 🦌🇵🇸 (@ibuprofeno600mg) January 18, 2026

En otro mensaje el mismo usuario mostraba la situación dentro de unos vagones y explicaba que en este no había heridos, pero que en otros se estaban pidiendo médicos.

Estamos volviendo de Córdoba en @iryo_eu y ha descarrilado el tren. Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico 😮‍💨 pic.twitter.com/QT6Q6KAfZ5 — Adri Vélez 🦌🇵🇸 (@ibuprofeno600mg) January 18, 2026

Otra usuaria que viajaba en el mismo tren ha publicado un hilo con mensajes y en uno de ellos dice que hay "muchos heridos".

Hay muchos heridos, si — Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026

Esta información ha sido también corroborada por el 112 de Andalucía que explica que se han desplegado en la zona "5 UVIs móviles del 061, un vehículo de Apoyo Logístico del 061 y 4 DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia)". Además, según EFE hay también varios pasajeros atrapados entre los restos de los trenes, aunque por el momento no se precisa el número.

Juanma Moreno: "Muy preocupados"

El presidente de la Junta de Andalucía ha publicado también un mensaje en su cuenta de la red social X en el que dice que están "Muy preocupados por el grave accidente ferroviario en la provincia de Córdoba".

Juanma Moreno explica también que se han "enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar en todo lo que sea necesario" y asegura que "estamos muy pendientes de las personas afectadas".

🔴 Muy preocupados por el grave accidente ferroviario en la provincia de Córdoba. Hemos enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar en todo lo que sea necesario. Estamos muy pendientes de las personas afectadas. https://t.co/lEtpQOEpfD — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 18, 2026

Por su parte el ministro de Transportes, Oscar Puente, ha publicado un único mensaje en su cuenta en la red social X en la que asegura que está "desde hace media hora" – el tuit es de las 21.15 horas– en Centro de Gestión de Red H24 de Adif "siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)". Puente promete seguir dando más datos desde esa cuenta: "Iré informando por aquí de las novedades que estén confirmadas".

Me encuentro en el H24 de @Adif_es desde hace media hora siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz(Córdoba). Iré informando por aquí de las novedades que estén confirmadas. pic.twitter.com/Hoyxme05ak — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 18, 2026

