Al menos 21 muertos y decenas de heridos al descarrilar dos trenes de alta velocidad en Córdoba

Al menos 21 personas han muerto y 75 han resultado heridas, 15 de ellos de gravedad y 5 muy graves, por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la estación de Adamuz, Córdoba. El accidente se ha producido cuando un convoy de la compañía Iryo ha descarrilado en los desvíos de entrada de la vía 1 de la estación, para acto seguido invadir la vía contigua, por la que circulaba un tren Alvia que también ha descarrilado.

El tren había salido de Málaga a las 18:40 horas y el accidente se produjo a las 19:45, una hora después. Según la información de la compañía Iryo viajaban a bordo 317 personas. En el tren Alvia de Renfe, por su parte, viajaban unas 100 personas y todo indica que este convoy podría haberse llevado la peor parte.

El número de fallecidos es provisional y sin duda seguirá creciendo a lo largo de la noche, mientras que de momento tampoco se conoce la cifra total de heridos y su estado. El 112 de Andalucía adelantaba que hay al menos 25 graves, mientras que el consejero Sanz ha resumido la situación de 17 personas y el ministro Óscar Puente ha dado la cifra de "treinta personas trasladadas a centros hospitalarios y que revestían cierta gravedad". Los heridos de menor gravedad son bastantes: se habla de cerca un centenar en total. Además, hay personas todavía atrapadas entre los restos. Posteriormente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado que 75 heridos se encuentran ingresados en los distintos hospitales de Córdoba, especialmente en el Hospital Universitario Reina Sofía, y de los cuáles 15 de ellos se encuentran en "estado grave".

Varios vagones han caído por un terraplén y hay más fallecidos

En una comparecencia en el lugar de los hechos el consejero de Interior de Andalucía, Antonio Sanz, ha explicado a los medios de comunicación que algunos vagones del Alvia han caído por un terraplén de cuatro metros y ha advertido que la situación en esas partes del tren es "muy grave" y que la cifra de fallecidos seguirá elevándose y sin duda "superará la veintena".

De hecho, Sanz ha afirmado que los equipos de rescate han accedido a uno de esos vagones y en su interior "hay un número indeterminado de fallecidos". El consejero no ha dado una cifra completa de heridos graves, pero sí ha comentado la situación de algunos de ellos, señalando que hay "cinco graves no derivados" a los hospitales, "seis muy graves", cuya situación no ha quedado clara, otros "cuatro ya trasladados" y dos más "pendientes de hospital de destino". Unos minutos después Óscar Puente ha confirmado que todos los heridos habían sido ya trasladados a centros hospitalarios.

Óscar Puente: "El accidente es muy difícil de explicar"

A las 12:45 de la noche Óscar Puente ha comparecido para dar la información de la que se disponía en ese momento. El ministro ha explicado que por el momento había 21 víctimas mortales pero ha advertido que la cifra "no es definitiva" y, como decimos, ha confirmado que "todas las víctimas que necesitaban ser hospitalizadas han sido trasladadas" y ha dicho que se trata de 30 personas "que revestían cierta gravedad".

Puente ha dicho que "no conocemos las causas del descarrilamiento", pero ha explicado que el que ha causado el accidente "es un tren prácticamente nuevo, no llega a cuatro años" y que además "la vía está completamente renovada y los trabajos concluyeron en mayo de este mismo año", en referencia como es obvio a mayo de 2025.

Por esta razón ha insistido en varias ocasiones en que "el accidente es muy raro, es muy difícil de explicar" y ha señalado que espera "que la investigación nos ayude a saber lo que ha ocurrido."

Poco después insistía en que "lo importante es saber lo que ha pasado, cómo es posible que en una recta, en un tramo de vía renovado y con un material rodante relativamente nuevo haya pasado esto".

Antes de esa comparecencia Puente había publicado un mensaje en X en el que explicaba el accidente y dice que "la última información que llega es muy grave". El ministro dice que "las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva" y que "el impacto ha sido terrible" y ha provocado "que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas".

La última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que… https://t.co/mqewlNBmDf — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 18, 2026

En el momento en el que Puente ha publicado su mensaje hay confirmados siete fallecidos, pero el ministro avisa de que "la cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento" y concluye que "lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas".

Antes de este el ministro de Transportes, Óscar Puente, había publicado un primer mensaje en su cuenta en la red social X en la que aseguraba que estaba "desde hace media hora" – el tuit es de las 21:15 horas– en Centro de Gestión de Red H24 de Adif "siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)". Puente promete seguir dando más datos desde esa cuenta: "Iré informando por aquí de las novedades que estén confirmadas".

Me encuentro en el H24 de @Adif_es desde hace media hora siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz(Córdoba). Iré informando por aquí de las novedades que estén confirmadas. pic.twitter.com/Hoyxme05ak — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 18, 2026

A raíz de este accidente la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendida y, según ha notificado Adif, lo estará al menos durante todo el lunes.

La UME, en camino

De la enorme dificultad que están teniendo las labores de rescate da idea el hecho de que el batallón de Intervención en Emergencias II de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en Morón de la Frontera (Sevilla), se ha desplazado esta noche con diverso material de rescate, sanitario y de avituallamiento a Adamuz.

Fuentes del Ministerio de Defensa han indicado a EFE que esta unidad viaja también con material de excarcelación e iluminación para trabajar en la zona.

El accidente en las redes sociales

Un vídeo desde el lugar publicado en una cuenta de la red social X muestra el estado de uno de los trenes implicados, en el accidente, con uno de los vagones completamente volcados.

Ha volcado por completo el último vagón. pic.twitter.com/EgzOhMReko — Adri Vélez 🦌🇵🇸 (@ibuprofeno600mg) January 18, 2026

En otro mensaje el mismo usuario mostraba la situación dentro de unos vagones y explicaba que en este no había heridos, pero que en otros se estaban pidiendo médicos.

Estamos volviendo de Córdoba en @iryo_eu y ha descarrilado el tren. Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico 😮‍💨 pic.twitter.com/QT6Q6KAfZ5 — Adri Vélez 🦌🇵🇸 (@ibuprofeno600mg) January 18, 2026

Otra usuaria que viajaba en el mismo tren ha publicado un hilo con mensajes y en uno de ellos dice que hay "muchos heridos".

Hay muchos heridos, si — Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026

Esta información ha sido en un principio corroborada por el 112 de Andalucía que explicaba que se han desplegado en la zona "5 UVIs móviles del 061, un vehículo de Apoyo Logístico del 061 y 4 DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia)". Posteriormente esta misma fuente ha dado el dato de 25 heridos de gravedad.

Además, según EFE hay también varios pasajeros atrapados entre los restos de los trenes, aunque por el momento no se precisa el número.

Juanma Moreno: "Muy preocupados"

El presidente de la Junta de Andalucía ha publicado un primer mensaje en su cuenta de la red social X en el que dice que están "Muy preocupados por el grave accidente ferroviario en la provincia de Córdoba".

Juanma Moreno explica también que se han "enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar en todo lo que sea necesario" y asegura que "estamos muy pendientes de las personas afectadas".

🔴 Muy preocupados por el grave accidente ferroviario en la provincia de Córdoba. Hemos enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar en todo lo que sea necesario. Estamos muy pendientes de las personas afectadas. https://t.co/lEtpQOEpfD — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 18, 2026

Posteriormente en un segundo mensaje ha explicado el trabajo que estaba desarrollando un Puesto Médico Avanzado que se ha instalado en la zona del accidente y donde "se realiza el triaje de las personas heridas", se presta atención sanitaria y también se lleva a cabo la "estabilización de heridos antes del traslado a los hospitales". Moreno se ha desplazado a Adamuz para seguir las labores médicas y de rescate in situ.

Otros políticos como el propio Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal han publicado también mensajes de condolencias y mostrando su preocupación.

Teléfonos de información de las compañías

Adif ha puesto en marcha un teléfono, el 900 101 020, para atender a los familiares de las víctimas del accidente. Iryo también publica un teléfono específico, el 900 001 402. Por ahora el único que hay disponible de Renfe es el 900 10 10 20.

La Comunidad de Madrid, por su parte, ha informado de que se va a instalar en la estación Puerta de Atocha de Madrid un centro de atención para víctimas y familiares. Del mismo modo, Adif ha anunciado que las estaciones de tren de Atocha, Córdoba, Sevilla y Málaga permanecerán abiertas toda la noche para alojar a los cientos de pasajeros que no han podido coger sus trenes.